Šobrīd amatpersonas skaidro, ka cilvēki gājuši bojā apšaudes rezultātā, kuru sarīkojis skolas audzēknis Vladislavs Rosļakovs. Uzbrukumā ievainoti 40 cilvēki, raksta BBC.

Krievijas Nacionālais pretterorisma centrs sākotnēji pavēstījis, ka koledžā eksplodējis spridzeklis. Spridzeklis bijis piepildīts ar metāla priekšmetiem, lai nodarītu maksimāli lielu kaitējumu.

Vispirms, uzbrukums tika traktēts kā "terorakts", bet Krievijas izmeklēšanas komiteja tagad to izmeklē kā "masu slepkavību", vēsta raidsabiedrība.

Vladislav Roslyakov, who killed 17 people at a Crimea college, used the nickname "Reich" online & was obsessed with serial killers, Russian media are reporting. Creepiest of all is the suggestion he (at right) emulated Columbine killer Eric Harris with a white t-shirt & shotgun pic.twitter.com/8mvrzCSmMe— Alec Luhn (@ASLuhn) October 17, 2018