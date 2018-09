Ja notiktu vēlēšanas, Merkeles kristīgie demokrāti (CDU), Bavārijas Kristīgi sociālā savienība (CSU) un centriski kreisie sociāldemokrāti (SPD) saņemtu 45% balsu, liecina raidorganizācijas ARD no 17. līdz 19.septembrim veiktās aptaujas dati.

Konservatīvais CDU/CSU bloks saņemtu 28%, tādējādi kļūstot par valsts lielāko politiski spēku. Tiesa gan, tas ir bloka sliktākais rezultāts kopš aptauju sākuma 1996. gadā.

AfD saņemtu 18%, kas ir ievērojams kāpums no 12,6% Bundestāga vēlēšanās pērn septembrī.

Atbalsts SPD krities no 20,5% vēlēšanās līdz 17% patlaban.

Atbalsts "zaļajiem" pieaudzis no 8,9% vēlēšanās līdz 15% šobrīd, kreiso ekstrēmistu partijai "Die Linke" ("Kreisie") - no 9,2% līdz 10%, savukārt atbalsts brīvajiem demokrātiem (FDP) krities no 10,7% līdz 9%.

Lai izveidotu koalīciju, Merkelei bija vajadzīgs neierasti ilgs laiks - seši mēneši. Kad izjuka sarunas ar FDP un "zaļajiem", Merkele pārliecināja sākotnēji skeptiski noskaņotos SDP no jauna veidot koalīciju. Triju partiju līgums par varas dalīšanu jau pieredzējis vairākas krīzes, pamatā migrācijas politikas dēļ.