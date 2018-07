"Zaļo" atdarināšana mums nepalīdzēs," sarunā ar laikrakstu "Münchner Merkur" atzinusi Nālesa, piebilstot, ka tas īpaši attiecoties uz patvēruma piešķiršanas politiku.

"Zaļie" ieņem vienkāršu nostāju. Mūsu kurss ir niansētāks, taču vienlaikus reālistisks," norādījusi SPD priekšsēde. Viņa atzinusi, ka no "zaļo" puses esot "liela kļūda" iebilst pret lielāka valstu skaita atzīšanu par drošām izcelsmes zemēm, kas atvieglotu to patvēruma meklētāju izraidīšanu, kuru pieteikumi ir noraidīti.

"Paraugieties uz Gruziju, kur attīstās bandu noziedzības jaunas formas. Nevar aizvērt acis un ausis, izliekoties, ka runa ir par kara bēgļiem," norādījusi Nālesa.

Tikmēr aptaujas liecina, ka SPD popularitāte turpina kristies, kamēr "zaļie" pieredz savu pozīciju pastāvīgu nostiprināšanos.

Saskaņā ar kārtējo "Deutschlandtrend" aptauju, kuras rezultāti publicēti piektdien, par SPD gatavi balsot tikai 18% vāciešu, kamēr pagājušā gada septembrī notikušajās Bundestāga vēlēšanās sociāldemokrāti ieguva 20,5% balsu, lai gan tas arī bija vājākais partijas sniegums kopš Otrā pasaules kara beigām.

Tajā pašā laikā atbalsts "zaļajiem" kopš vēlēšanām pieaudzis no 8,9 līdz 15%. Vienlaikus pieaugusi arī eiroskeptiķu partijas "Alternatīva Vācijai" (AfD) popularitāte, tās atbalstītāju skaitam sasniedzot 16%.

SPD, kas ir Vācijas senākā partija, tiek kritizēta gan no vēlētāju, gan no ierindas biedru puses, ka tā novērsusies no sava tradicionālā kursa – cīņas par strādājošo tiesībām un sociālās politikas.