Mediji publicējuši viedokļu slejas, kurās skaidrots par to, kādus draudus var radīt prezidenta administrācijas uzbrukumi medijiem un kāpēc brīva prese ir nozīmīga demokrātijai.

Plašsaziņas līdzekļi atsaukušies laikraksta "The Boston Globe" aicinājumam ziņot par Trampa "netīro karu" pret medijiem, lietojot tēmturi "#EnemyOfNone".

Tramps sev netīkamus mediju ziņojumus ne reizi vien ir nosaucis par "viltus ziņām" un kritizējis žurnālistus, pat saucot tos par "tautas ienaidniekiem". Eksperti norāda, ka tas palielina vardarbības risku pret šīs profesija pārstāvjiem.

"The Boston Globe" ierosinātajā kampaņā iesaistījušies teju 350 mediji, starp kuriem gan ASV nacionālā mēroga laikraksti, gan mazāki lokālie mediji. Tāpat aicinājumam atsaukušies arī ārvalstu mediji, piemēram, britu "The Guardian".

Kampaņas aizsācējs "The Boston Globe" savā publikācijā "Žurnālisti nav ienaidnieki" argumentē, ka brīva prese ir bijusi Amerikas pamatprincips jau vairāk nekā 200 gadus.

"The New York Times" rakstā "Brīvajai presei vajag tevi" Trampa uzbrukumus sauc par "bīstamiem demokrātijas asinsritei".

"The New York Post" aicinājumam atbildējis ar rakstu "Kas mēs tādi esam, lai nepiekristu?", kurā norāda, ka nepatīkamas patiesības publicēšana nenozīmē, ka tās ir "viltus ziņas", bet žurnālista arods nav popularitātes gūšanas konkurss.

"The Philadelphia Inquirer" norāda, ka viņu pilsēta ir ASV demokrātijas šūpulis. "Ja prese nav brīva no represijām, sodiem un aizdomām par nepopulāriem skatījumiem vai informāciju, tāda nav arī valsts. Un nav arī cilvēki," uzsver medijs.

Viedokļu medija "McClatchy" autori publicējušies 30 avīzēs, tostarp "Miami Herald". Rakstā norādīts, ka par "tautas ienaidniekiem" nacisti sauca ebrejus un ar "tautas ienaidnieka" birku tika apzīmēti nāvei nolemtie Josifa Staļina kritiķi.

Tramps 2016. gada vēlēšanās uzvarēja bez liela mediju atbalsta, un tas vieš šaubas, vai šāda kampaņa mazinās prezidenta popularitāti viņa atbalstītāju vidū.

Otrdien publiskota aptauja liecina, ka 51% republikāņu vēlētāju tagad tic, ka mediji vairāk ir "tautas ienaidnieki nekā nozīmīga demokrātijas daļa". 52% aptaujāto republikāņu nesatrauca tas, ka Trampa kritika varētu novest pie vardarbības pret žurnālistiem.

Kopējā visu grupu vēlētāju aptauja liecina, ka 65% atzīst mediju nozīmīgo lomu demokrātijā.

Ceturtdienas mediju kampaņa seko virknei incidentu un Trampa paziņojumu, kas palielinājuši spiedienu pret medijiem. Prezidenta meita un viņa padomniece Ivanka Trampa sevi distancē no tēva uzbrukumiem medijiem, taču Baltā nama preses sekretāre Sāra Sandersa ir atteikusies pateikt, ka mediji nav "tautas ienaidnieki".

Daļas Trampa atbalstītāju attieksmi pret medijiem raksturo video no jūlijā notikušā prezidenta sekotāju mītiņa Floridā, kur pūlis redzams izkliedzam apvainojumus pasākumu filmējošajiem reportieriem.

Just a sample of the sad scene we faced at the Trump rally in Tampa. I'm very worried that the hostility whipped up by Trump and some in conservative media will result in somebody getting hurt. We should not treat our fellow Americans this way. The press is not the enemy. pic.twitter.com/IhSRw5Ui3R

— Jim Acosta (@Acosta) August 1, 2018