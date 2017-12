Tiesa tas pretēji dažu pieļāvumiem neesot vis bijis citplanētiešu kuģis, bet gan raķete "SpaceX Falcon 9", kas tovakar palaista no gaisa spēku bāzes netālu no Santabarbaras.

Neierastais skats debesīs sacēla pamatīgu vētru arī sociālajos tīklos "Twitter" un "Faebook", kur publicēti video un attēli ar savādo notikumu. Dažos video dzirdams, kā ļaudis spriež, kas gan tur lido. Izskan pat pieļāvumi, ka tā ir "atombumba" un citplanētiešu kuģis. Uzņēmējs Elans Masks, kurš ir kompānijas "SpaceX" vadītājs, savā tviterī dalījies ar vienu no šiem video, zem tā parakstot "radioaktīvais citplanētiešu NLO no Ziemeļkorejas".

@TangoSierraFire

They are saying it was a SpaceX rocket launch, but what the hell?

No rocket should look like this!

Dame thing seen all over LA

"There's some crazy stuff happening in the Phoenix sky tonight, man..."#ufo #orarocket #somethingwildfam pic.twitter.com/FV37cNt2mm— corey scott (@vtoast3) December 23, 2017