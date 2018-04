Floridas Brovardas šerifa birojs publicējis shematisku animāciju, kurā soli pa solim atainota traģiskā 14. februārī notikušā slaktiņa gaita. Tajā vienkāršoti parādīts, kā slepkava ienācis skolā un pārvietojies pa stāviem, nogalinot kopumā 17 cilvēkus un vēl daudzus ievainojot.

No Pārklendas Mārdžorijas Stonmenas Duglasas vidusskolas iepriekš izslēgtais 19 gadus vecais Nikolass Kruss liktenīgajā dienā skolā atgriezās ar pusautomātisko triecienšauteni "AR-15" un lielu daudzumu munīcijas. Kā redzams animācijā, viņš īsi pēc ienākšanas pa skolas durvīm nogalināja savu pirmo upuri un turpmākās sešas minūtes pārvietojās pa ēku no telpas uz telpu, slepkavojot skolēnus un pasniedzējus.

Animācijā Kruss attēlots kā melns punkts, skolēni kā zaļi, bet pasniedzēji kā zili punkti. Savukārt uzbrucēja ievainotie animācijā kļūst oranži, bet nogalinātie – violeti. Animācija pirmoreiz demonstrēta Pārklendas Mārdžorijas Stonmenas Duglasas vidusskolas Drošības komisijai, kas izveidota, lai analizētu ASV Floridas štatā pēdējos gados notikušās apšaudes mācību iestādēs un rekomendētu nepieciešamās izmaiņas, lai tādas vairs nenotiktu.

Portāls "Vice" norāda, ka viena no komisijas loceklēm ir kādas upures māte Endrjū Polaka. "Zināju, kurš punkts ir mana meita, līdz ar to to bija ļoti grūti skatīties," viņa teikusi "Sun Sentinel".

Komisija jau pēc pirmās tikšanās reizes norādīja, ka, iespējams, ir jāpārplāno klašu telpas. Piemēram, konkrētajā skolā klases bijis iespējams slēgt tikai no ārpuses un to varēja darīt tikai skolotāji. Tāpat uzbrucējs varēja izmantot logus starp klasi un gaiteni, lai mērķētu pa upuriem, pat neieejot klasē.