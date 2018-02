ASV Ekspertu paneļa ziņojumā, kas vērtē ANO rezolūciju ievērošanu no Ziemeļkorejas puses, atklātas liecības par nelikumīgām preču piegādēm Sīrijai. Starp 2012. un 2017. gadu Ziemeļkoreja uz Sīriju pa jūru nosūtījusi ap 40 kravu, par kurām iepriekš nebija zināms.

Sūtījumos bijušas augstas temperatūras un skābju izturīgas flīzes, korozijas izturīgi vārsti, caurules un termometri. Flīžu daudzums bijis tāds, ka ar to pietiktu liela mēroga industriālajam kompleksam, par dokumentos redzēto skaidro BBC.

Sūtītie materiāli varot tikt izmantoti ķīmiskās rūpnīcas iekšējai apdarei, norādīts ziņojumā. Vismaz piecus no sūtījumiem piegādājusi Ķīnas tirdzniecības firma "Cheng Tong Trading Co Ltd".

Savukārt Sīrijas valdības aģentūra Zinātnisko studiju un pētījumu centrs Ziemeļkorejai par sūtījumiem maksājusi caur vairākām čaulas kompānijām. Tāpat Sīrijā ieroču izstrādes centros pamanīti Ziemeļkorejas raķešu speciālisti, teikts ziņojumā.

Sīrijas valdība ANO gan norādīja, ka vienīgie valstī klātesošie ziemeļkorejieši esot sportisti un treneri.

Sīrija 2013. gadā pievienojās Ķīmisko ieroču konvencijai un piekrita savu ķīmisko ieroču krājumu iznīcināšanai. Tas sekoja zarīna uzbrukumam nemiernieku kontrolētā Damaskas piepilsētā, kurā gāja bojā simtiem civiliedzīvotāju.

Tomēr arī pēc tam Sīrijas pilsoņu kara laikā Damaska tiek vainota par ķīmisko ieroču izmantošanu.

Ziemeļkoreja jau izsenis nodarbojas ar militārajām piegādēm un ieroču tirdzniecību, lai iegūtu naudu savam režīmam, norāda eksperti. Ziņojumā pētīti totalitārās valsts nelegālas tirdzniecības centieni ar desmitiem valstu Tuvajos Austrumos, Ziemeļāfrikā un Latīņamerikā.

Ar Sīriju Ziemeļkorejai ir jau desmitgadēm ilgas militārās sadarbības saites.

Pret Phenjanu ir vērstas starptautiskas sankcijas tās kodolieroču programmas dēļ. Pagājušajā nedēļā ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja par jaunām sankcijām pret Ziemeļkoreju, kas skar vairāk nekā 50 kuģus un kuģniecības kompānijas vairākās valstīs.

ASV sankciju mērķis ir nogriezt Ziemeļkorejai resursus kodolieroču programmas turpināšanai.