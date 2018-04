Āris Jansons: Piesardzīgs optimisms neapvaldāma prieka vietā

Foto: Privātais arhīvs

Ziņu plūdums no Korejas pussalas, kā arī divu Koreju nākotnei veltītie jaunumi no Vašingtonas un Pekinas ir atjaunojuši cerību, ka vienu no pasaules bīstamākajām pretstāvēm varētu izdoties izbeigt bez kara izcelšanās.