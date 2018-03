Taču tā nav, un situācija ir gluži pretēja, jo drošības apstākļi mūsu valsts tuvumā aizvien tikai pasliktinās. Kā redzams, nekur nav pazuduši arī militārie draudi. Arī tie beidzamo gadu laikā tapuši vienīgi lielāki. Šādā situācijā prezidenta klusēšana nav saprotama, un ir skaidrs, ka ar pacilājošu uzrunu 18. novembrī ir daudz par maz.

Pārmaiņas nepieciešamas, un no virspavēlnieka daudzi, sākot jau ar tūkstošiem karavīru un zemessargu, sagaida patiesas intereses izrādīšanu par valsts aizsardzību. Tas nepieciešams arī daudziem citiem patriotiski noskaņotiem Latvijas iedzīvotājiem. Tāpat arī tiem, kas joprojām nav sapratuši, ka mūsu valsts ir daļa no NATO, ka Latvijas karavīri nav paši par sevi, bet "kaut kāds" NATO par sevi. Alianse neprasa no mums neko tādu, kas Latvijai nebūtu nepieciešams. Arī izdaudzinātie divi procenti, domājot par Latvijas drošību, nepieciešami vispirms tieši mums pašiem. Un Latvijai, paturot prātā kopējās alianses vadlīnijas, savai drošībai jāpievērš galvenā uzmanība.

Varētu jautāt: varbūt prezidents ir "tēmā", tikai vienkārši to neizrāda? Tomēr tā nav. Kura gan cita amatpersona valstī var tik autoritatīvi uzrunāt pilsoņus un aicināt viņus iesaistīties valsts aizsardzības stiprināšanā? Tostarp iestājoties Zemessardzē.

Kādēļ prezidents to nedara, ir tieši tas jautājums, uz kuru gribētos saņemt atbildi. Ko R.Vējonim iesaka darīt viņa padomdevēji aizsardzības lietās? Derīgi uzsvērt, ka ne viens vien ar īstu kaujas pieredzi apveltīts latviešu virsnieks uzskata, ka zemessargu skaitu būtu nepieciešams divkāršot un pat trīskāršot.

Saprotams, domājot par to, kā tik ievērojamu papildinājumu iespējams ekipēt un apmācīt. Zināms, ka valsts tam jau ir pievērsusies, bet varbūt to iespējams darīt ar palielinātiem apgriezieniem? Tāpat vēlams būtu vērsties ar aicinājumu stāties Zemessardzē pie tiem tūkstošiem gados jauno cilvēku, kas devušies strādāt uz citām valstīm. Kādēļ nepateikt viņiem, ka tagad vēlams kaut ko ziedot no sevis arī dzimtenei? Turklāt tas nav nemaz tik sarežģīti, jo zemessarga pamata apmācības kursu iespējams apgūt vasaras nometnes laikā divdesmit dienās, tātad izlietojot vien tikai trīs atvaļinājuma nedēļas.

No Latvijas prezidenta un virspavēlnieka beidzot gribas sagaidīt ievērojami aktīvāku, situācijai atbilstošāku izturēšanos. R.Vējonim nav nepieciešams špikot no NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga – saistībā ar viņa pausto, ka ir nepieciešams izvairīties no Aukstā kara atkārtošanās. It kā tas nenorisinātos pilnā sparā!

Skumjš piemērs, kas apstiprina rietumvalstu līderu nespēju atbilstoši novērtēt jaunos Krievijas radītos izaicinājumus. Ko darīt Latvijai? Atturēties no vispārēju frāžu lietojuma, aizstājot tās ar konkrētiem soļiem savas aizsardzības pilnveidošanā, un aicināt sabiedrotos, vispirms ASV, izvietot vēl pāris bataljona kaujas grupu mūsu teritorijā. Tas nav pārspīlējums, jo robežas otrā pusē pie Baltijas valstīm Krievija var ātri sapulcināt 50 šādas kaujas grupas.