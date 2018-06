Iespējams, daudzi no jums būs vai nu internetā, vai uz ielas pamanījuši, ka ir cilvēki, kuri ļoti aktīvi sākuši boikotēt degvielas uzpildes stacijas "Circle K". Tie ir cilvēki, kuri jūtas sociāli aktīvi, tāpēc nolēmuši protestēt pret augstajām degvielas cenām, katru mēnesi boikotējot citu DUS tīklu, un "staķiks" trāpījies zem sitiena pirmais. "Facebook" izveidota īpaša boikota grupa, kas neilgā laikā savākusi jau padsmit tūkstošus biedru. It kā jau cēls mērķis, bet...

Ja atšķirībā no boikota grupas biedriem esi pabeidzis sākumskolu un paralēli loģiskajai domāšanai un interpunkcijai kaut nedaudz pārzini arī matemātikas pamatus, tad zini, ka, mainot saskaitāmos vietām, summa nemainās. Proti, ja degvielas cenu boikots piecus mēnešus pēc kārtas katru mēnesi notiek citā DUS tīklā, bet degvielas patēriņš paliek nemainīgs, tad četros mēnešos DUS atgūs boikota laikā nenopelnīto naudu, jo tajā būs klientu pieplūdums.

Vispār jau ar šo vienu rindkopu esmu salauzis boikotu un tālāk varētu arī nerakstīt, tomēr bail, ka tādā gadījumā Soross nesamaksātu honorāru pilnā apmērā, tāpēc turpināšu.

Alternatīvi apdāvināto boikotētāju utopiskā vīzija, protams, ir citāda. Proti – viņiem šķiet, ka, mēnesi boikotējot vienu DUS tīklu, tas strauji pazeminās cenas, kā rezultātā pārējām uzpildes stacijām nāksies pielāgoties un pazemināt savas cenas. Nākamajā mēnesī boikotējot nākamo DUS tīklu, arī tas nolaidīs cenas un pārējie konkurenti kārtējo reizi sekos. Pēc pieciem mēnešiem visi uzņēmumi būs tik ļoti nobijušies no boikota, ka visi laimīgi pildīsim degvielu par 50 centiem litrā.

Boikotētāji salīmējuši savu auto logos paziņojumus par to, ka piedalās boikotā un aicina to darīt arī visus pārējos autovadītājus. Savu mašīnu antenām viņi sākuši siet klāt sarkanas lentītes, kas kalpo kā vispārējā boikota atpazīšanas zīme. Tāpat boikota lapā redzami daudzi video, kuros lumpeņi, kas neatšķir "ka" no "kad", uzplijas cilvēkiem, kas pilda degvielu "Circle K", ar uzbāzīgiem: "Vai tad jūs nezinat kad tagad ira biokots? Hahaha, skat – viņš nezin!" Principā vienīgā boikotētāju atšķirība no reliģiskas sektas ir tā, ka jehoviešu deguna priekšā var aizcirst durvis un tie ir mazāk kaitinoši.

Lūk, pāris citātu no boikota "Facebook" lapas:

"Un sis ir Jums akcijas niidejiem.... F**k you... Ja jums ir gruti pameginat kaut ko jaunu, kas jums iespejams nestu labumu, nu tad sedziet majas un cikstiet talak..", raksta Raivis, pievienojot bildi, kurā lepni uzpilda savu auto krieviem piederošajā "Lukoil".

"Labak boikotu taisam ar dakšam un kapļiem lapstam saima kas seż un baro mordas deļ akcizem neka nodokļu maksatajus lohi!" raksta Jānis.

"Es te tā padomāju. Nu par cik lielākā daļa boikotē, tad cirkulim zaudējumi būs vērtējami miljonos. Mēnesis ar tik tukšam stacijām viņiem būs liels zaudējums. Līdzvērtīgi vai viņi necentīsies atpelnīt un cenu vēl palielināt?" nobažījusies Kristīne.

"Tātad, ja var atļauties dot atlaides, tad var pazemināt cenu un bez atlaidēm. Otrs – kāda patiesībā ir cena, kā pacelta ja var atļauties atlaides," Dita neizprot uzņēmējdarbības un peļņas pamatprincipus.

"Parakstamies lai arī Latvijā Minimālā Alga būtu 1000 Eur/men – http://manabalss.lv/i/1302," raksta Kaspars, kurš tikko ieradies uz Zemes no planētas ZZORG1598.

It kā ir skaidrs, ka degvielas cenas Latvijā, kaut vai salīdzinot ar mūsu kaimiņvalstīm, ir mākslīgi paceltas, un nevēlos pārāk kategoriski aizstāvēt arī "Circle K", tomēr jāsaprot, ka viņu gadījumā cenas ir vēl augstākas tikai tāpēc, ka šis uzņēmums ne tikai tirgo degvielu, bet pilda arī pārtikas veikala funkcijas, nodrošina perfektu apkalpošanu, garšīgu ēdienu, tīras un ērtas telpas, darbiniekiem maksā krietni labākas algas nekā konkurenti un ir visādi citādi klientam draudzīgs. Par komfortu ir jāmaksā. "Staķiks" ir kā degvielas "Stockmann". Ja kāds neizprot šo atšķirību, iesaku kādreiz nopirkt un pamēģināt apēst hotdogu degvielas uzpildes stacijā "Trest".

Kas vēl interesanti – boikota lapu acīmredzot izveidojis Latvijas Zaļās partijas Rīgas nodaļas vadītājs Valentīns Jeremejevs. Pārāk neieslīgstot viņa senākās kontroversālās darbībās un akcijās, varu vien aicināt atcerēties, ka tuvojas vēlēšanas un Valentīns ir, kaut arī sūdīgs, tomēr politiķis ar savām interesēm un mērķiem.

Kas attiecas uz boikotēšanu – pret augstām cenām var protestēt, uz mēnesi pārstājot pildīt degvielu un pārvietojoties, piemēram, ar velosipēdu, nevis nomainot savu iecienīto DUS.