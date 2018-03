Roņi Kurzemes krastos nav sevišķi reta parādība un ne viens vien garāmgājējs ir novērojis, kā tie laiski zviln savā nodabā. Arī šonedēļ daži bija nolēmuši aplūkot Ventspili tuvāk, līdz ar to nonāca vairāku cilvēku telefonos vai sociālajos tīklos.

Vienam no roņiem sevišķi paveicās - ar viņu kopbildi uzņēma pats Lembergs un tas uzskatāms par sevišķu godu, jo parasti visi vēlas bildēties ar Aivaru, nevis viņš ar kādu. Ņemot vērā, ka noteikumi iesaka respektēt roņu komforta zonu un nelīst tiem nepieklājīgi tuvu, internetā sākās sevišķi karstas diskusijas, jo Ventspils galva beidzot ir pieķerts bargā noziegumā.

If only they could speak. pic.twitter.com/EdDxJR8IiU— Mike Collier (@mikskoljers) March 22, 2018