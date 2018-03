Šonedēļ sociālajos tīklos varēja novērot nelielu klusumu pēc vētras. Olimpiāde un Supernova aiz muguras, banku krīzē visi jau nolamāti un jaunas iztirzājamās fotogrāfijas ar svarīgām personām arī neuzrodas. Labi, ka vismaz laikapstākļi liek par sevi padusmoties.

Nedēļas glaunākais pasākums norisinājās Dailes teātrī, kur tika sadalītas Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas, jeb 'Zelta Mikrofoni'. Teju viss vietējais mūzikas zieds sasēdās zālē, lai viens pēc otra viesotos uz skatuves gan uzdziedāt, gan paņemt kādu balvu, kamēr kritiski noskaņotā skatītāja acs visu vēroja pie tv ekrāna un rūpīgi pierakstīja twitterī.

Ja ārzemēs šādos pasākumos dāmas sacenšas, kura ieradīsies pēc iespējas izaicinošākā kleitā, pie mums uzvar tās, kuras paspēj laicīgi iepirkties vienīgajā pašmāju kleitu bodē.

Apsveicam mūsu bff-us @SatellitesLV & @ansishh ar #ZeltaMikrofons balvu iegūšanu! Pagājušā nakts bija aptuveni tikpat blurīga, cik šī bilde. Mēs ceram, ka Uldis Rudaks vēl ir dzīvs. 🤔 pic.twitter.com/farjCP1uoF— Rīgas Modes (@RigasModes) February 28, 2018

Skatos #ZeltaMikrofons, kurā ar, manuprāt, pašu labāko pasākumu vadītāju @MartinsDaugulis izteikti kontrastē pati sūdīgākā pasākumu publika. Ja ir tik garlaicīgi, ka visu vakaru jāsēž telefonos, varbūt vienkārši ejiet prom, lol?— Toms Lūsis (@LusisToms) February 27, 2018

Lapčenoks ir no tiem, kuri "40" izrunā kā ČĒESNT. #zeltaMikrofons— Edgars Eglītis (@eedgars) February 27, 2018

Cik Amoralles kleitas tu saskaitīji #ZeltaMikrofons?— agija kola-kanča (@agijakola) February 27, 2018

Marats, ejot pēc balvas, aizliek kožļeni aiz auss. #ZeltaMikrofons— E (@ZelmaEglite) February 27, 2018

Runā, ka no pirmā marta drīkstot braukt ar vasaras riepām, bet runā arī, ka pati vasara tik drīz vis neatbrauks. Spelgonis un viss no tā izrietošais visai būtiski ietekmēja ikdienas dzīvi tiem, kuri nelabprāt sveicina sniegu un nekāro to aizbāzt aiz krekla vai kur citur.

Īsnovele "Spelgonis" Antiņš jau labu laiku vēro Kurbadu. Tas grauž ledu, raud, atkal grauž un atkal raud. Asras gar vaigiem veido sāļas lāstekas. Beidzot neiztur un taujā: Vei', Kurbad, kālab ledu krumšķini?

- Ārā saltāks kā Spīdalas sirds, viss brandavs sasalis.— Kurbads (@Kurbads1918) February 28, 2018

Kaut kur ledusskapī no aukstuma kliedz mazulīši pelmeņi. Iešu uztaisīšu viņiem karstu vannu.— Leons Melis (@Leons_melis) February 28, 2018

..Latvijas gadalaiki: Pavasaris: maijs, jūnijs

Vasara: jūlijs

Rudens: augusts, septembris, oktobris, novembris

Ziema: decembris, janvāris, februāris, marts, aprīlis 🙄— 📚 A+A 🚲 (@Nils_Di) March 2, 2018

Cepoties par Latvijas banku sistēmas šmucēm, neaizmirstiet pabarot https://t.co/lf4CZzVevlņiem ļoti salst...— Gunta Līdaka (@GLidaka) February 23, 2018

Vienmēr izskatās mazliet nosalis! pic.twitter.com/i2iZFjmeVQ— Henrieta Verhoustins (@HenrietaVerho) February 23, 2018

es šorīt izejot ārā pic.twitter.com/2DAAGoJmpT— Kārlis Langins (@KarlisLangins) March 2, 2018

Kamēr vieni skaita dienas līdz pavasarim, citi jau gaida, kad beidzot kokiem uzplauks lapas.

LNT: - Kad varētu būt tas brīdis, kad e-veselība strādās tā, kā tai vajadzētu strādāt?

Čakša: - Vai jūs man varat pateikt - kad kokiem lapas uzplauks? pic.twitter.com/Umxhxw4spK— Nepareizais (@Nepareizais) March 2, 2018

Novēlam, lai arī jums gadās saņemt kādu patiesi jauku un negaidīti atklātu sms. Nākamnedēļ tomēr sieviešu diena.