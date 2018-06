Uzreiz atbildēšu uz virsrakstā uzdoto jautājumu – uzņēmumi nav gatavi ilgāk gaidīt domājošus, sadarboties, dažādās situācijās lemt spējīgus, jaunai pieredzei atvērtus, pozitīvus strādājošos.

"CV-Online Latvia" publicēti 14 384 darba sludinājumi, 70% uzņēmēju atzīst darbaspēka pieejamības problēmu, turklāt šis procents ar katru gadu pieaug. Ārlietu investoru padome Latvijā jau ilgstoši uzsvērusi kvalificēta darbaspēka trūkumu, kā arī nepieciešamību nekavējoties risināt ar to saistītos jautājumus. Kā dažas no iespējām tiek izskatītas – reģionālās nodarbinātības veicināšana un reģionu attīstība, reemigrācijas veicināšana un darbaspēka piesaiste no trešajām valstīm.

Kā personāla vadītāja esmu pārliecināta – Latvijā vēl nav izsmeltas iekšējās darbaspēka rezerves. Viens no cēloņiem atbilstošu darbinieku trūkumam ir skolu absolventu sagatavotība un kvalitāte. Atlases intervijās personāla vadītāji novēro, ka vidējam absolventam ir vājas svešvalodu zināšanas, nav pārliecības par sevi, ir gatavība strādāt individuāli, nevis sadarboties komandā, vāja stresa un enerģijas vadības prasme. Šis ir iemesls, kāpēc Latvijas kandidāti nereti zaudē starptautiskajos amatu konkursos, bet mūsu uzņēmumi – konkurētspēju un pievilcību investoru acīs Baltijas valstu līmenī. Mums ir jāmeklē veidi, kā paātrināt izmaiņas izglītības pieejā un mācību saturā. Vidusskolas līmenī jāveido individualizētāka pieeja mācību priekšmetu apguvē ar specializācijas iespējām – tā, lai katrs bērns var attīstīt savus talantus.

Latvijā pašlaik ir spēkā mācību saturs, kas apstiprināts pirms 10 gadiem. Uz papīra izskatās labi, bet praksē nav tik rožaini, proti, Latvijai nav izdevies "uz papīra rakstīto" ieviest dzīvē. Turklāt pasaules attīstītās valstis mācību saturu pārskata vidēji reizi 10 gados. Arī Latvijā ir pienācis laiks pārskatīt, ko un, galvenais, kā mācām Latvijā. Valsts izglītības satura centrs īsteno projektu "Skola 2030", kura mērķis ir pārskatīt, ko un kā mēs mācām saviem bērniem gan pirmskolas vecumā, gan skolas vecumā līdz pat astoņpadsmit gadiem, un pārmaiņas piecu gadu laikā pakāpeniski ieviest visā Latvijā. Ceļu uz apstiprināšanu LR Saeimā sākuši sagatavotie noteikumi par jaunā satura ieviešanu pirmsskolas izglītībā un pamatizglītībā. Tas ļaus pedagogiem jau nākamajos gados, pakāpeniski sākot ar pirmsskolas izglītības iestādēm un pamatskolām, izmantot jauno mācību pieeju savā darbā.

Vīzija par skolēnu paredz, ka 2030. gadā skolas beidzējs būs personība ar augstu pašapziņu, radošs darītājs ar tādām zināšanām, attieksmi un prasmēm, kādas pieprasīs darba tirgus un sabiedrība. Bet tieši tādu darbinieku jau 2018. gadā meklē uzņēmumi – zinātkāru, radošu, ar teicamām svešvalodu zināšanām, aktīvu klausītāju, spējīgu strādāt vienatnē un komandā. Aicinu lēmumu pieņēmējus LR Saeimā sniegt atbalstu Valsts izglītības satura centra sagatavotajiem noteikumiem par jaunā satura ieviešanu pirmsskolas izglītībā un pamatizglītībā. Ja LR Saeima apstiprinās noteikumus līdz vasaras brīvdienām un Jāņiem, uzņēmējiem būs cerība mācīties veiklo Latvijas darbinieku savos uzņēmumos redzēt ātrāk par 2030. gadu.