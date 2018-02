Grāmatvedības ārpakalpojumu tirgus Latvijā, pēc speciālistu viedokļa, šobrīd ir diezgan nesakārtots. Ekonomiskā situācija ir radījusi apstākļus, kuru dēļ parādās aizvien vairāk grāmatvedības kompāniju un privātpersonu, kas sniedz neprofesionālus pakalpojumus, radot zaudējumus uzņēmējiem un degradējot grāmatvedības ārpakalpojumu tirgu.

Valstī jau sen ir nobriedusi nepieciešamība izstrādāt vienotas prasības, lai uzņēmums vai privātpersona varētu sniegt grāmatvedības ārpakalpojumu.

Latvijā grāmatveža profesijas nozīmīgumam un grāmatvežu kvalifikācijas problēmām līdz šim pievērsts pārāk maz uzmanības. Latvijas Republikas normatīvie akti neuzliek atbilstošas prasības izglītībai, profesionālajām zināšanām un atbildībai par darba kvalitāti personai, kas uzņēmumā nodrošina grāmatvedības pakalpojumus, aprēķina budžetā maksājamos nodokļus, sagatavo uzņēmuma finanšu pārskatus un nodokļu atskaites.

Līdz ar to nereti veikt grāmatvedības pakalpojumus uzņemas personas bez pienācīgas izglītības un profesionālajām zināšanām. Tas savukārt rada zaudējumus gan pašiem uzņēmumiem, gan valstij kopumā.

Sertifikāts ir nepieciešams tiem grāmatvežiem, kas savu profesionālo darbību veic sabiedriskajā praksē. Taču, ja grāmatvedības pakalpojumus sniedz komercuzņēmums, tā juridiski pamatotai darbībai būs nepieciešama licence. Obligātā grāmatvežu sertificēšana un licencēšana ļaus klientiem, darba devējiem un valsts iestādēm pārliecināties par pakalpojumu sniedzēja kompetenci un sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Lai nodrošinātu grāmatvežu darba kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu un grāmatvedības standartu prasībām, vienlaikus ņemot vērā arī sabiedrības intereses, mūsuprāt, jāizveido grāmatvežu kvalifikācijas un sertifikācijas sistēma. Asociācija vēlas, lai tiktu ieviesti vienoti kvalitātes kritēriji, kas ļautu izvairīties no cenu dempinga uz pakalpojuma kvalitātes rēķina un izslēgt situācijas, kad uzņēmumi cieš finansiālus zaudējumus un nonāk konfrontācijā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), jo nav bijuši kvalitatīvi sniegti grāmatvedības pakalpojumi. LRGA ir gatava uzņemties atbildību par savu biedru darbības novērtēšanu un aktīvi iesaistīties, lai palīdzētu grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem sakārtot un uzlabot prakses darbību.

LRGA sadarbībā ar Anglijas un Velsas Zvērināto grāmatvežu institūtu (ICAEW) ir gatava uzņemties kvalitātes kontroles kritēriju izstrādi grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, kas palīdzēs izvairīties no dažādām interpretācijām un nodrošinās vienotu pieeju norādītajā jautājumā. Nākamais pasākums, kas veicams, ir visu Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju un grāmatvežu sabiedriskajā praksē saraksta izveidošana, kurā iekļautās personas un uzņēmumi atbildīs LRGA izstrādātajiem kvalitātes kontroles kritērijiem un Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) noteiktajiem standartiem.

Regulāra zināšanu papildināšana un jaunu prasmju apgūšana ir viens no stūrakmeņiem augsti profesionāla grāmatvedības pakalpojuma sniegšanai. Saņemot licenci, grāmatvedis sabiedriskajā praksē vai ārpakalpojumu sniedzējs būs apliecinājis, ka viņa un viņa darbinieku zināšanas un pieredze atbilst pasaulē pieņemtajiem standartiem, kā arī to, ka uzņēmumā ir ieviesta kvalitātes kontroles sistēma, kas ļauj izvairīties no kļūdām, tādējādi garantējot klientiem profesijas standartiem atbilstošu pakalpojumu sniegšanu.

Latvijā par grāmatvedības politiku un tās izsekošanu valstī ir atbildīga Finanšu ministrija. Tādēļ, lai nodrošinātu grāmatvežu profesionālo sagatavotību un tos licencētu, ir nepieciešama valsts un nevalstisko organizāciju ciešāka sadarbība. LRGA ir pārliecināta, ka, tikai sadarbojoties, būs iespējams pieņemt un ieviest labāko risinājumu grāmatvedības nozares sakārtošanai.