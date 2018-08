Bibliotekāra profesija vienmēr ir bijusi nozīmīga, bet laika gaitā ir mainījusies tās specifika – ja kādreiz ar bibliotekāra palīdzību varēja iegūt kāroto grāmatu, tad mūsdienās bibliotekārs ir uzticams palīgs teju visos ikdienas jautājumos – gan sarūpēs nepieciešamo grāmatu, gan palīdzēs tikt galā ar datoru un internetu, gan konsultēs jautājumos, kas saistīti ar visdažādāko ikdienas dzīves situāciju risināšanu.

Būt bibliotekāram – tā ir iespēja nepārtraukti sevi pilnveidot – gan dažādos kursos, gan izmantojot vienmēr apkārt esošo zināšanu krātuvi – grāmatas, periodiku un interneta resursus.

Bibliotekāra amats – likteņa pirksts

Kļūt par bibliotekāru – man tas laikam bija liktenis. Ja atskatās uz dzīves gājumu, ar bibliotēku mana dzīve cieši saistīta jau no deviņu gadu vecuma, kad audzinātāja tieši man uzticēja organizēt klases bibliotēku. Secīgi sāku piepalīdzēt arī skolas un pilsētas bibliotēkā, un nu jau ar šo profesiju mana dzīve saistīta vairāk nekā 40 gadus. Pēc izglītības esmu pedagogs, tomēr skolā sanācis strādāt mazāk – vairāk bibliotēkās. Bibliotekārs jau savā ziņā ir arī skolotājs, tāpēc jūtu, ka iegūtā izglītība man šajā profesijā ļoti palīdzējusi. Un pats darbs jau ir nemitīga iespēja pilnveidoties, palīdz izkopt daudz un dažādas personības šķautnes, kā arī ļauj ikdienā sastapt daudz interesantu cilvēku.

Grāmatas popularitāti nezaudē arī tehnoloģiju laikmetā

Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā varbūt varētu likties dīvaini, taču mana pieredze rāda, ka tieši pēc grāmatas bibliotēkā cilvēki iegriežas visbiežāk. Tā laikam ir tā autentiskā, nezūdošā vērtība – fiziski turēt rokā grāmatu, nekādas viedierīces to vēl nav izkonkurējušas – nereti cilvēki internetā izlasa ziņu, ka iznākusi jauna grāmata, un uzreiz piesakās rindā uz to. Pozitīvi ir tas, ka pieaug tieši jauniešu īpatsvars – to arī paši veicinām ar visādām iesaistošām aktivitātēm, piemēram, organizējam daudzveidīgas tikšanās, sarunu vakarus, kur lieti noder arī projektors un internets. Arī skolas motivē apmeklēt bibliotēku un vairāk lasīt, jo obligātās literatūras saraksts vēl arvien nav atcelts. Ir arī bērni, kas vienkārši ir kaislīgi lasītāji, – vairākus tādus pazīstu.

Protams, apmeklētāji nāk arī datoru un internetu lietot. Tad mēs esam skolotāju lomā – palīdzam ar dažādu programmatūru lietošanu, bieži ir jautājumi par e-pakalpojumiem, kas pieejami portālā "Latvija.lv". Daudz jautājumu nereti ir vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuriem tehnoloģijas nav tik tuvas, bet gadās, ka pēc padoma griežas arī, tā teikt, tehnoloģiju lietpratēji – jaunieši. Liekas, ka tie ir tie lielie "čatotāji", tomēr gadās, ka nezina šķietami vienkāršas lietas, piemēram, kā elektroniski reģistrēties studijām. Protams, ir arī lietas, kuras šie jaunieši pārzina labāk par bibliotekāriem, tad tā ir iespēja vienam no otra mācīties. Cilvēki nāk arī, piemēram, izdrukāt aviobiļeti, tas tā interesanti, jo var redzēt cilvēku iemīļotos galamērķus. Redz, pamazām kļūsim arī par tūrisma ekspertiem.

Ikdienā Juglas bibliotēku apmeklē ap divsimt cilvēku, katram no viņiem ir savi jautājumi, vēlmes vai stāsti. Reiz no apmeklētāja saņēmām arī visai netipisku jautājumu – par personu kremēšanu – vai var, vai drīkst. Pusdienu pavadījām, lai atrastu atbildes uz šiem jautājumiem, – atlasījām daudz un dažādus materiālus saistībā ar dažādām reliģijām. Jāsaka, ka dienas beigās bibliotekārs ir tāds – ļoti zinošs universālais kareivis!

Digitālie aģenti – būtisks atbalsts lielai sabiedrības daļai

Ir tikai normāli, ka cilvēkiem ir jautājumi, – svarīgi ir nekautrēties meklēt uz tiem atbildes. Ja apkopotu visbiežāk uzdotos jautājumus, pirmajā vietā noteikti būtu dažādi ar sociālajiem dienestiem saistīti jautājumi – ļoti bieži nāk vecāki cilvēki vai personas no sociāli neaizsargātām ģimenēm, kas pašas nemāk sagatavot un iesniegt prasīto informāciju. Otrajā vietā – jautājumi, kas saistīti ar Valsts ieņēmumu dienestu, – daudzi nāk iesniegt ienākumu deklarāciju, atgūt pārmaksātos nodokļus. Protams, daudz jautājumu ir par "Latvija.lv" pakalpojumiem, piemēram, dzīvesvietas deklarēšanu.

Uzskatu, ka man ir ļoti paveicies, ka šādas zināšanas varu apgūt savā profesijā, dažādos man pieejamos kursos un palīdzēt citiem. Vērtīgas bija arī digitālo aģentu mācības – uzzināju daudz interesantas informācijas par paroļu un inkognito lapu lietošanu. Jāteic, ka digitālo aģentu loma ir ļoti nozīmīga – tādi cilvēki mūsdienu sabiedrībai ir nepieciešami. Es varu nosaukt vismaz 50 cilvēkus sev apkārt, kuri regulāri griežas pēc konsultācijas šajos, tā teikt, digitālajos jautājumos. Ir tiešām daudz cilvēku, kas moderno tehnoloģiju iespējas nepārzina vai varbūt nevēlas apgūt, tad palīgā steidzam mēs – digitālie aģenti. Galvenais ir nepārstāt jautāt un pilnveidoties!