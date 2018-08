Latvija ir viena no Eiropas valstīm, kur mazo un vidējo uzņēmumu nozīme kopējā valsts ekonomikā ir ļoti būtiska. "Eurostat" aplēses liecina, ka vairāk nekā puse jeb 60% nodarbināto strādā uzņēmumos, kuru darbinieku skaits nepārsniedz 50 cilvēku. Taču pat sekmīgākie uzņēmumi nevar apstāties pie sasniegtā – tiem nepieciešams attīstīt jaunas biznesa idejas, lai veiksmīgi strādātu un augtu.

Kā pārvērst ieceri veiksmīgā biznesa projektā? Piedāvāju iepazīties ar trim soļiem. Tie var noderēt gan šodienas uzņēmējiem, gan tiem, kam šobrīd ir biznesa ideja un kas gribētu to attīstīt par biznesa projektu.

1. Idejas biznesa potenciāls

Jums ir radusies ideja pašreizējā biznesa attīstīšanai vai jauna biznesa veidošanai – spoža, inovatīva, saistoša. Šis posms ir kā starta šāviens, lai sāktu tās īstenošanu, kas dažiem šodienas uzņēmējiem līdzināsies īsam sprintam, bet pārējiem – finišs sekos ne tik ātri un būs nepieciešama maratonista cienīga izturība.

Pirmais solis ir idejas pārbaude. Varbūt jūsu iecerēto lietu vai pakalpojumu jau piedāvā citi, izsapņoto produktu var iegādāties katrā veikalā. Var būt situācijas, kad piedāvājums ievērojami pārsniedz pieprasījumu, tāpēc noteikti ir jāveic tirgus izpēte, lai izprastu, cik liela iespēja jūsu biznesa idejai ir dzīvot un gūt panākumus. Vienkāršākais veids, kā pārbaudīt, vai kāds cits jau nav sekmīgi īstenojis ideju, ir meklēt informāciju "Google" vai populārākajos sociālajos tīklos, piemēram, "Facebook" vai "Instagram".

Ja Latvijā jūsu ideja vēl nav realizēta, noteikti ir vērts palūkoties tīmeklī, vai kas līdzīgs jau nav īstenots pasaulē un kā šai iecerei tur ir veicies.

Šo posmu noteikti nevajadzētu izlaist, lai pēc tam nerastos nepatīkami pārsteigumi. Kad tirgus izpētīts un ideja atzīta par labu, ir pienācis laiks produkta vai pakalpojuma prototipu izveidei. Noteikti ieteicams izveidot vairākas versijas, lai testētu, kura no tām visvairāk uzrunās potenciālos pircējus.

Šajā posmā nevajadzētu baidīties no kritikas, gluži otrādi, priecāties par to, jo tādējādi produktu vai pakalpojumu var pielāgot un adaptēt pieprasījumam vēl brīdī, kad nav saražotas un izveidotas lielas partijas nepieprasīta produkta, noīrētas telpas, iegādāti materiāli u. c., tādējādi ļaujot jums izvairīties no zaudējumiem.

Manā skatījumā, šis ir īpaši labs laiks dažādu inovatīvu produktu izstādei gan jau strādājošiem uzņēmējiem, gan jaunajiem biznesa uzsācējiem. Kā vienu no daudzajiem labajiem un inovatīvajiem piemēriem varu minēt Latvijas uzņēmumu "Hygen", kas plāno ražot inovatīvu iekārtu dabasgāzes automašīnu uzpildei mājas apstākļos.

2. Nepadoties pie pirmās neveiksmes

Latvijā vēl joprojām valda aizspriedumi par neveiksmēm biznesā, bet ir jāsaprot, ka arī lieli un sekmīgi uzņēmēji reizēm kļūdās un cieš neveiksmi. Piemēram, "Virgin" impērijas vadītājs sers Ričards Brensons drosmīgi atzīst, ka viņam biznesā ne vienmēr klājies gludi, bet galvenais ir neļauties šai neveiksmei, stāvēt tai pāri un turpināt iecerēto. Reizēm vienkārši jāatzīst, ka konkrētā ideja nav dzīvotspējīga, nevajag tajā "iekrampēties" un pārlieku pieķerties. Tā vietā ir jāvirzās uz priekšu un jāmeklē cita ideja, ko īstenot.

Kā liecina "Citadele Index" pētījums, mūsu valsts uzņēmēji nākotnē raugās optimistiski. Paredzams arī, ka Latvijas ekonomikā 2018. gadā turpināsies izaugsme. Tas nozīmē, ka šī brīža situācija joprojām ir viens no piemērotākajiem brīžiem pārdomātām investīcijām izaugsmē un arī iespēja jaunu produktu un pakalpojumu radīšanā.

3. Atrast finansējuma iespējas

Kad ideja ir pārbaudīta, tirgus izpētīts, prototipi testēti, pieprasījums ir skaidrs, ideja atzīta par augošu un dzīvotspējīgu, ir īstais laiks sākt aktīvi meklēt finansējumu. Gan pasaulē, gan Latvijā ir piemēri, ka biznesa ideju ir iespējams īstenot ar pūļa finansējumu vai tā saukto biznesa eņģeļu jeb investoru atbalstu. Vienlaikus Latvijā viens no biežāk izmantotajiem finansējuma veidiem pieredzējušu uzņēmēju biznesa projektu attīstīšanai ir bankas atbalsts. Būtiski, ka bankas izsniedz kredītus arī maziem projektiem.

Pagājušajā gadā lielākā daļa jeb 60% no bankas "Citadele" uzņēmumiem piešķirtajiem kredītiem bija mikrokredīti, kuru summa vidēji bija 12 000 eiro. Aktīvi sadarbojamies un piešķiram bankas līdzfinansējumu arī projektiem, kurus finansē LIAA, "Altum" un LAD.

Ir vērts piebilst, ka jauno uzņēmēju kreditēšanā talkā nāk finanšu institūcija "Altum", kas piedāvā Starta programmas aizdevumu biznesa uzsācējiem ar mērķi veicināt iedzīvotāju iesaisti uzņēmējdarbībā, nodrošinot finansiālo atbalstu investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem. Atbalsts pieejams gan pavisam nelieliem projektiem, gan arī lielākiem projektiem, jo aizdevuma apjoms variē no 2000 līdz 150 000 eiro.

Savukārt komersantam, kurš jau ir saņēmis "Altum" garantiju, ir daudz lielākas iespējas iegūt bankas finansējumu, piemēram, banka "Citadele" kopā ar finanšu institūciju "Altum" ir palīdzējusi īstenot virkni biznesa ideju, tostarp tādus sociāli nozīmīgus projektus kā pirmā mājas apstākļu tipa pansionāta "Lielā ģimenes māja" izveide Babītē.

Mēs ceram, ka tas iedvesmos šodienas uzņēmējus nebaidīties paplašināt savu biznesu, īstenojot inovatīvas un svaigas idejas, un iedvesmos arī topošos uzņēmējus attīstīt savu ideju.