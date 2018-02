Mēdz teikt, ka nekas nav nedrošāks kā prognozes, tomēr, strādājot tik strauji mainīgā nozarē kā banku sektors, mums ir rūpīgi jāseko līdzi globālajām tendencēm, jāparedz, kā mainīsies mūsu pašreizējo un potenciālo klientu finanšu vajadzības, un jau laikus jādomā, kādus risinājumus mēs piedāvāsim.

Kāds izskatās 2018. gads šodienas acīm? Viens no vadošajiem pasaules ekonomikas žurnāliem raksta, ka šis ir tas gads, kad vairāk nekā trešo daļu jeb 32% no balsstiesīgajiem ASV pilsoņiem veidos "millenium paaudzes" pārstāvji – cilvēki, kuri dzimuši laikā no 1981. līdz 1997. gadam.

Šis arī būs tas gads, kad 79% visu pasaules mobilo iekārtu tiks izmantoti, lai piekļūtu internetam, un Tanzānijas iedzīvotāji nepieciešamos medikamentus saņems ar dronu palīdzību – kā tas jau notiek Ruandā. Šie ir tikai daži no apliecinājumiem acīmredzamam faktam – pasaule mainās arvien straujāk. Un mainās arī biznesa vide.

Prognozes liecina, ka 2018. gadā globālais mazumtirdzniecības apjoms palielināsies par 2%, savukārt daudz būtiskāks pieaugums gaidāms e-komercijā jeb mazumtirdzniecībā tiešsaistē – 20% kāpums, sasniedzot 3 triljonus ASV dolāru. Tas nozīmē, ka strauji zūd jēga agrāk tik bieži izmantotajam terminam "pašmāju tirgus" un jau pašlaik par "pašmāju" tirgu iespējams uzskatīt visu pasauli.

Līdzīgas pārmaiņas notiek arī finanšu pakalpojumu sektorā – piemēram, "Citigroup" paplašinās Meksikā, nesenajā "Euromoney" konferencē Vīnē sponsoru rindās līdzās Eiropas grandiem "Raiffeisen" un "Unicredit" dižojās bankas no Albānijas, Moldovas un citām pasaules valstīm. Arī "Baltic International Bank" jau 25 gadus apkalpo klientus plašā ģeogrāfijā – Lielbritānijā, Ukrainā un Krievijā, Latvijā un citviet, un pēdējo gadu laikā darbs ar starptautiskajiem klientiem nozīmē konkurēt ar Šveices, Lielbritānijas, Krievijas un Ķīnas bankām. Tas nav vienkārši, bet, nenoliedzami, izaicinoši, un mēs redzam, ka Baltijas un Latvijas bankām ir, ko piedāvāt pasaulei.

Banku sektors pēdējo gadu laikā strauji mainās. Lai gan tradicionāli bankas ir bijušas saistītas ar cilvēcisku kontaktu vai nu klātienē, vai attālināti, mūsdienās klienti pieprasa vienkāršu un lētu pieeju finanšu pakalpojumiem, caurspīdīgumu finanšu darījumos un arvien lielāku digitalizāciju.

Nenoliedzami, finanšu sektors ir pakļauts būtiskām regulatoru prasībām ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, un tas nozīmē, ka arī tehnoloģiju izmaiņas nenotiek acumirklī. Tomēr bankas intensīvi ievieš jaunas tehnoloģijas un inovācijas ne tikai klientu prasību, bet arī regulatoru ietekmē.

Bankas visā pasaulē arvien vairāk sāk ieviest jeb nodarbināt arī hibrīdus robotus-konsultantus (roboadvisors), kuri veic dažādas funkcijas – no norēķinu nodrošināšanas līdz pat ieguldījumu portfeļu veidošanai. Finanšu sektors pakāpeniski pāriet uz automatizētu ikdienas finanšu pakalpojumu sniegšanu, un arī 24/7 klientu atbalsta tālruņu pakalpojumu nodrošināšanā arvien biežāk tiek izmantoti roboti-konsultanti.

Manuprāt, ir pienācis laiks atzīt, ka jau pavisam tuvā nākotnē bez robotizēta darbaspēka neiztikt. Ir skaidrs, ka neviens uzņēmums nespēs sniegt izcila līmeņa servisu, ja uzņēmumā strādājošie cilvēki neizpratīs un nepieņems to, ka jaunais laikmets un roboti-konsultanti būtiski mainīs cilvēku lomas un ikdienu. Ja mēs izvēlēsimies mērķi apsteigt vai pārspēt robotizēto personālu, ir skaidrs, ka šis ceļš vedīs uz neveiksmi. Lai kāds būtu cilvēka IQ un, piemēram, "MS Excel" vai citas programmatūras zināšanas, dators vienmēr rēķinās ātrāk. Un nav aiz kalniem laiks, kad robotizēts personāls spēs pieņemt arī ātrākus un lētākus kredītlēmumus. Tādējādi šis fakts rada jautājumu – cik lielā mērā mēs esam gatavi sadarboties ar robotizētiem kolēģiem, nodrošinot klientiem nevainojamu un ātru pakalpojumu saņemšanas gaitu?

Tomēr esmu pārliecināts, ka arī globalizācijas, robotu-konsultantu un "FinTech" risinājumu globālajā uzvaras gājienā, pasaules bankām sacenšoties ar internetbankām un citiem digitāliem risinājumiem, ir viena vērtība, kas nemainās jau gadsimtiem ilgi, – patiesi personiska un individuāla pieeja, kas ir iespējama (vismaz pagaidām) tikai starp cilvēkiem.

Protams, ikdienas finanšu darījumos, veicot pārskaitījumus vai norēķinoties par pakalpojumiem, klienti izvēlēsies maksimāli vienkāršus un efektīvus risinājumus, bet svarīgākos brīžos – pieņemot investīciju lēmumus vai plānojot savas ģimenes kapitāla pārvaldīšanas risinājumus –, nenovērtējama ir personiska saruna ar profesionālu, zinošu un ieinteresētu finanšu partneri. Vai arī šai lomai derēs robots-konsultants? Varbūt, bet tik drīz tas tomēr nebūs.