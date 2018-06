Ķīna (ne)nāk: Kāpēc ignorē Latviju

Lai gan Ķīna joprojām mums ir sveša, par to runājam aizvien vairāk. Ķīnas līderis kļuvis par starptautisko ziņu seju, Ķīna ir iekļauta ikgadējās Latvijas ārpolitikas gadagrāmatās, un līdz šim Rīgu sasniegušie vilcieni demonstrēti kā lielais sasniegums eksportā. Kad Latvijā ieradās Ķīnas premjers, pie afišu stabiem Rīgā parādījās neierasti plakāti – fotogrāfijas un viens vārds "Ķīna". "Ar to pietiek – tev ir jāzina, ka šī valsts ir, tev ir jādomā par to. Brīdī, kad pārstāj par to domāt, tās vara pār tevi zūd. Tā ir valodas spēle. Visi cīnās par šo pievilcības varu pasaulē. Holivuda ar filmām, Krievija ar stāstu par vērtību aizstāvēšanu," stāsta Daugulis.