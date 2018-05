Latvijas valsts simtgades programmas atbalstu "Satori" laidis klajā jau otro drukātā žurnāla "Simtgade" numuru, kas vēstī par notikumiem, kas risinās svinību gada otrajā ceturksnī, kā arī reflektē par citām mūsu valstij nozīmīgām lietām. Žurnāls bez maksas pieejams kultūras un sabiedriskās iestādēs, skolās un bibliotēkās.

"Ceļojošā torte nav vienīgais, uz ko esam spējīgi," ievadslejā "Labākā dāvana Latvijai" raksta "Satori.lv" galvenais redaktors Ilmārs Šlāpins. "Mēs esam dažādi, tāpēc labākā dāvana Latvijai tās simtgadē būtu iemācīties nešķirot sevi pareizajos un nepareizajos. Padarīt Latviju šogad kaut mazliet godīgāku, iekļaujošāku un vienotāku."

Žurnālā "Simtgade" otrajā numurā lasāma politologa Roberta Rasuma vēstures raksts "Cits karš Latvijā", literatūrzinātnieka Arņa Koroševska pārskats par vēsturisko romānu sēriju "Mēs. Latvija, XX gadsimts", Santas Remeres eseja par latviešu bērnu audzināšanu, mūzikas kritiķa Armanda Znotiņa viedoklis par desmit svarīgākajiem simtgades skaņdarbiem, Ingmāra Freimaņa raksts, kas veltīts Baltijas praidam un dažādības svinēšanai, Agijas Ābiķes-Kondrātes sirsnīgs vēstījums par mūsu Maskačku, intervijas ar dokumentālā kino režisoru Ivaru Selecki, publicistes Anetes Konstes dienasgrāmata no Londonas grāmatu tirgus, kā arī Katrīnas Rudzītes dzeja un Justīnes Janpaules stāsts "Astoņpadsmitais novembris". Tāpat žurnālā atrodams arī no filmas kadrējumu zīmējumiem darināts komikss par mazo Billi, Latvijas valsts Simtgades pasākumu kalendārs un notikumu Top10, kas jāapmeklē no maija līdz jūlijam.

Žurnālu "Simtgade" sagatavo interneta žurnāla "Satori" redakcija ar Latvijas valsts simtgades programmas līdzfinansējumu, žurnālu izdod biedrība "Ascendum". Dizainu veidojis mākslinieks Kārlis Dovnorovičs "You Made My Day", fotogrāfs Ģirts Raģelis, ilustrācijas zīmējuši Didzis Upens, Māra Drozdova un Anna Vaivare.

Žurnāls bez maksas latviešu un arī angļu valodā būs pieejams Latvijas valsts simtgades informācijas centrā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā), kultūras un sabiedriskās iestādēs (piemēram, Kaņepes Kultūras centrā, Skolas ielā 15, Rīgā), skolās. Žurnālu saņems, un tas būs pieejams ikvienā Latvijas bibliotēkā. Tāpat to iespējams saņemt gan personīgai lietošanai gan izplatīt sev patīkamā veidā (savā kultūrvietā, kafejnīcā vai festivālā), rakstot redakcijai uz satori@satori.lv. To iespējams lasīt arī elektroniski.