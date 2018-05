Notiks trešais Pasaules latviešu zinātnieku kongress

Foto: LETA

No 18. līdz 20. jūnijam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Tas ir viens no nozīmīgākajiem Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajiem Latvijas valsts simtgades pasākumiem, kas tiek rīkots, lai pulcētu Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātniekus, viņu stratēģiskos partnerus un draugus no visas pasaules. Kongresā Latvijas un diasporas zinātnieki tiksies ar sabiedrības pārstāvjiem un runās par to, kā padarīt Latviju drošāku un pārtikušāku.