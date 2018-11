Pie lasītājiem nonācis žurnāla 'Simtgade' ceturtais numurs

Iznācis žurnālu sērijas "Simtgade" ceturtais numurs, tajā līdztekus informācijai par novembra un decembra Latvijas valsts simtgades programmas notikumiem var lasīt arī par mūsu varonēm un sievietēm ar ģēnija dzirksti, par Latvijas armijas dibināšanu, par Latvijas nākotni – ko mums sola nākamie 100 gadi, kā arī citas publikācijas – rakstus, intervijas, daiļliteratūru. Žurnāls latviešu un angļu valodā bez maksas pieejams kultūras un sabiedriskajās iestādēs, skolās un bibliotēkās, portālu "Delfi" informē Latvijas valsts simtgades biroja pārstāvji.

"Atskatīšanās pagātnē un iedziļināšanās valsts pirmsākumu sīkākajās detaļās nav tikai iemesls vēsturnieku strīdiem un mācību grāmatu pārrakstīšanai, tas dod mums iespēju apzināties atsevišķu notikumu un personību ietekmi politisku lūzumpunktu situācijās. Ņemot to vērā, mēs varam uzmanīgāk un atbildīgāk vērtēt arī šodienas notikumus, mūsu katra personisko ietekmi, iesaisti un līdzdalību valsts būvniecībā," ievadslejā "Cik mēs viens par otru zinām?" raksta "Satori" galvenais redaktors Ilmārs Šlāpins.

Žurnālā "Simtgade 4/4" būs atrodams novembra un decembra notikumu kalendārs, īpaši izceļot 18. novembra svinības un gaidāmo spilgtāko kultūras notikumu Top 10. Vēl žurnālā lasāms esejistes un tulkotājas Santas Remeres raksts par Latvijas varonēm un ģēnijām, politologa Roberta Rasuma raksts par Latvijas armijas dibināšanu un ekonomikas pētnieka Andra Šuvajeva raksts par Latvijas nākotni. Tāpat izdevumā atradīsiet divas intervijas – ar Annu Viduleju, filmas "Homo Novus" režisori, kā arī ar vēsturnieku Valteru Ščerbinski, kurš vadījis Latvijas Nacionālās enciklopēdijas sastādīšanu. Uz pēdējiem 100 gadiem Latvijas mākslā atskatījusies mākslas zinātniece Santa Hirša, bet par šovasar Orsē muzejā Parīzē notikušo izstādi "Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs" raksta dzejniece Justīne Janpaule. Tāpat lasāms arī jaunās paaudzes dzejnieces Marijas Luīzes Meļķes dzejolis un dzejnieka Aivara Madra personisks stāsts, kurā atspoguļota pieredze zemessardzes nometnē. Ar jautriem zīmējumiem žurnāla lasītājus iepriecinās dzejnieka Toma Treiberga publikācija "Lielas jubilejas nelieli elementi", bet fotogrāfiju sēriju, kas tapusi šī gada 3. septembrī jeb pirmajā skolas dienā, piedāvā fotogrāfs Ģirts Raģelis.

Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros žurnālu "Simtgade" sagatavo interneta žurnāla "Satori" (www.satori.lv) redakcija un izdod biedrība "Ascendum". Dizainu veidojis mākslinieks Kārlis Dovnorovičs, "You Made My Day". Žurnāls bez maksas latviešu un arī angļu valodā būs pieejams Latvijas valsts simtgades informācijas centrā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā), kultūras un sabiedriskajās iestādēs, skolās. Žurnālu saņems visas Latvijas bibliotēkas, kur tas būs pieejams ikvienam interesentam. To iespējams arī lejuplādēt digitālā formātā.