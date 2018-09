Latvijas Pasākumu foruma 3. rudens sesijas noslēgumā tiks pasniegta pasākumu nozares profesionāļu izcilības balva "Lauru LaPPA". "Lauru LaPPA" ir Latvijas Pasākumu producentu asociācijas (LaPPA) 2018. gadā radīta jauna tradīcija. Izcilības balvas mērķis ir izcelt un godināt pasākumu nozares profesionāļus - pasākumu nozares radošās personības - izcilus vadītājus, režisorus, scenogrāfus, noformētājus un floristus, tehniskos ideju autorus, gaismu, skaņas un video profesionāļus, tērpu māksliniekus, stilistus, DJus un muzikālo programmu autorus, pavārus un fotogrāfus.

"Lauru LaPPAs" pasniegšanas ceremonija notiks Arēnā Rīga 19. septembrī.

Balva "Lauru LaPPA" tiks pasniegta katru gadu - rudenī. Balvai nominantus iesniedz pasākumu organizatori - LaPPA biedri un balvas tiek piešķirtas atklāti balsojot. Ja kaut viens no LaPPA biedriem balso pret balvas piešķiršanu kādam no nominantiem, tad šajā gadā to nevar iegūt. "Lauru LaPPA" ir nozares vienbalsīgs vērtējums teicamam darbam pasākumu nozarē.

LaPPA (Latvijas Pasākumu producentu asociācija) ir biedrība, kas dibināta 2010.gada 21.aprīlī, apvienojoties Latvijas oriģinālpasākumu producentiem, kas darbojas gan publisko, gan korporatīvo pasākumu jomā. Asociācijas mērķi ir veicināt pasākumu nozares attīstību Latvijā, celt pasākumu kvalitāti, veicināt jauno profesionāļu izglītošanu un producentu kvalitātes paaugstināšanu, kā arī informēt sabiedrību par nozares procesiem.

LaPPA ikdienas uzdevumu lokā ir regulāras tikšanās un diskusijas par nozarei aktuāliem jautājumiem kopā ar dažādu industriju un institūciju atbildīgajām personām. LaPPA aktīvi pauž nozares viedokli par procesiem valstī, kas skar pasākumu un notikumu organizācijas jomu, kā arī sniedz savus atzinumus par nozarei aktuālajiem likumprojektiem. Kopš 2010. gada LaPPA pasniedz vienīgo profesionālo pasākumu nozares balvu - "LaPPA pasākumu gada balvu", kopš 2014. gada LaPPA piešķir "LaPPA Kvalitātes zīmi" - labākajiem nozares piegādātājiem - servisa uzņēmumiem un kopš 2018. gada ir radījusi jaunu tradīciju - pasākumu nozares profesionāļu izcilības balvu "Lauru LaPPA".

Biedrībā LaPPA ir apvienojušies lielākie Latvijas orģinālpasākumu producenti - šobrīd biedrībā darbojas 15 uzņēmumi, kuru pamatnodarbošanās ir pasākumu producēšana.