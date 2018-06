Gada lielākajos futbola svētkos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - minifutbola turnīrā "Seni Cup 2018" - spraigās divu dienu sacensībās Staicelē 30. un 31.maijā A grupā uzvaras laurus plūca "Ziedkalnes" komanda, otro vietu un ceļazīmi uz "Seni Cup 2018" finālu Polijā izcīnīja "Saimes" komanda no Ogres, bet trešo vietu - komanda "Ropaži". Savukārt B grupā pirmo vietu un ceļazīmi uz Poliju ieguva komanda "Mēmele", godpilno otro vietu – "Krastiņi", bet trešo vietu – "Lielbērze".

Saskaņā ar turnīra nolikumu, uz starptautisko turnīru "Seni Cup 2018" Polijas pilsētā Toruņā, 3. un 4. jūlijā var doties komanda, kas tajā nav piedalījusies pagājušā gadā. Tā kā pērn Polijas turnīrā C grupā uzvarēja "Ziedkalne", šogad uz Poliju dosies šī gada pašmāju turnīra 2.vietas ieguvēja "Saime" un B grupas uzvarētāja "Mēmele". "Seni Cup 2018" šogad jau 12. reizi organizēja "TZMO Latvija" sadarbībā ar Latvijas Futbola Federāciju.

Finālturnīrā Toruņā piedalīsies komandas no Polijas, Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Vācijas, Čehijas, Slovākijas, Azerbaidžānas, Kirgizstānas un Kazahstānas.

"Azartisku cīņu, vētrainas emocijas, prieka asaras un galvenais, kopā labi pavadītu laiku – to visu dalībniekiem no Latvijas pansionātiem, dienas centriem un biedrībām ļāva piedzīvot "Seni Cup 2018". Šogad pasākums izvērtās īpaši sirsnīgs, jo tika aizvadīts Latvijas 100. dzimšanas dienas noskaņās. Dzirdot Latvijas himnu, daudziem acīs sariesās prieka asaras. Saku lielu paldies komandām par uzticēšanos un piedalīšanos, un vēlmi tikties arī "Seni Cup 2019"! Lielu paldies saku arī sadarbības partneriem, kuri atbalsta mūsu turnīrus un piedalās pasākuma tapšanā," saka Dagnija Šmaukstele, "Seni Cup" organizatore, "Seni" un "Matopat" zīmolu vadītāja.

"Ja cilvēks ar invaliditāti un dažādiem ierobežojumiem izjūt panākumu garšu, tas rada piepildījumu un palīdz cilvēkam no lūdzēja kļūt par devēju. Tas harmonizē mūsu sašķelto sabiedrību un mēs daudz ātrāk no tādiem, kam svarīgi tikai izdzīvot, tapsim par sabiedrību, kam svarīgāk ir attīstīties," par turnīra nozīmi saka Ogres novada sociālā dienesta dienas centra "Saime" vadītājs Jurijs Lanavojs.

Komanda "Saime" šogad sacensībās piedalījās jau 11. reizi. Kā stāsta J. Lanavojs, "Seni Cup" turnīrs daudziem komandas cilvēkiem ir ļāvis atrast jaunu dzīves piepildījumu.

"Komanda ir sajūsmā. Viņi ir mūsu varoņi! Inese, pateicoties "Seni Cup", ir atradusi savu dzīves spēli – futbolu, un spēlē Imantas meiteņu futbola komandā. Ziedonis, kurš neizlaiž nevienu treniņu, savos 63 gados jūtas kā jaunībā. Valters dzīvo katru dienu ar sportu prātā. Viktors uz teniņiem brauc no Suntažu pagasta, ceļā pavadot stundu turp un stundu atpakaļ. Andrim futbols ir pievienojis viņa dzīvei vērtību - kaut mācās viņš Jūrmalā, komandu neatstāj," stāsta J. Lanavojs.

"Seni Cup 2018" otrās dienas pēcpusdienā tradicionāli tiek organizēta Zvaigžņu spēle, ko šogad ar dalību pagodināja Rīgas Futbola skolas (RFS) audzēknes un Karīna Šakurova – Latvijas Nacionālās izlases galvenā trenera asistente un RFS komandas galvenā trenere Sieviešu futbola līgā. Komandu veidoja trīs Latvijas nacionālās izlases spēlētājas un divas Sieviešu futbola 1.līgas spēlētājas. Spēle noslēdzās ar draudzīgu rezultātu 7:7 un neaizmirstamām emocijām.

Turnīrs ir īpašs notikums, jo cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ļauj izrauties no ierastās vides, piedzīvot pozitīvas emocijas un uzlabot veselību.

Šogad dalībnieku vidū bija sociālās aprūpes centri no Vidzemes - filiāles "Ropaži", "Valka", "Rūja", biedrība "Saulstariņi Alūksne", dienas centrs "Saime", no Latgales - filiāles "Lubāna", "Veģi", "Mēmele", no Kurzemes - filiāles "Iļģi", "Aizvīķi", "Gudenieki" un "Dundaga", bet no Zemgales - filiāles "Ķīši", "Ziedkalne", "Jelgava", "Lielbērze" un Rīgas filiāle "Ezerkrasti".

"Seni Cup" futbola līga aizsākās Polijā, kur to kopš 2001.gada organizē Eiropas vadošais higiēnas, kosmētikas un medicīnas preču ražotājs "TZMO SA". Latvijā turnīrs norisinās kopš 2004. gada. Turnīru sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju organizē "TZMO SA" meitas uzņēmums "TZMO Latvija".

Šogad "Seni Cup" turnīru atbalstīja Latvijas Futbola Federācija, Polijas vēstniecība Latvijā, SIA "Solaris Bus & Coach Latvia", SIA "LATVIJAS MAIZNIEKS", SIA „Markol" Zaķumuižas dzeramais ūdens, SIA "Eugesta un Partneri", SIA "Gaļas nams - Ādaži", SIA "Brokeru aģentūra-ROOT","AVOKADO" garšvielu veikals, SIA "ALOJA-STARKELSEN", SIA "Dobeles Dzirnavnieks", Rīgas Futbola skola, SIA "STENDERS", SIA „Orkla Confectionary & Snacks Latvija", SIA "Latvijas Aptieka", SIA "Bite Latvija", SIA "Rūjienas saldējums", ARBOR Medical korporācija, SIA "Eugesta un partneri", AS „Spodrība", SIA "Karavela" produkcija KAIJA, SIA „Valio International", SIA „Latvijas pārtikas ražotājs".