Latvijā iemīļotā aktrise, Martas lomas atveidotāja seriālā "Viņas melo labāk", Evija Skulte gada sākumā atbrīvojās no septiņiem liekajiem kilogramiem. Tagad, kad pagājuši jau astoņi mēneši, Evija lepojas, ka svars atpakaļ nenāk nemaz un viņa arvien ir lieliskā formā! Lasi interviju ar Eviju, kurā viņa atklāj, kā nomest liekos kilogramus, lai liekais svars nekad neatgrieztos!

– Kāda bija tava iepriekšējā tievēšanas pieredze?

– Esmu no tiem cilvēkiem, kuriem patīk garšīgi paēst un atļaut sev visu, ko kārojas, tāpēc mani diētas nekad nav aizrāvušas. Iepriekš esmu mēģinājusi ierobežot ēšanu, piemēram, neēdot pēc sešiem vai ievērojot olbaltumvielu diētu, samazināt uzņemto kaloriju daudzumu, vai dažas dienas gadā aizbraukt uz sulu kūri. Tomēr rezultāti nekad nav bijuši tik ievērojami, lai ilgstoši sevi tā mocītu. Šādi man izdevās nomest vienu, divus kilogramus, kas vienmēr ātri atgriezās, jo pēc ierobežojumiem gribas ēst vēl vairāk. Vienīgā reize, kad man izdevās zaudēt svaru, bija laiks, kad piedalījos TV šovā "Dejo ar zvaigzni". Toreiz tas izdevās, jo bija liela fiziskā slodze un stress. Kad šovs beidzās, sāku dzīvot ierastajā ritmā un svars atgriezās ar uzviju. Un līdz pat šim laikam svars nebija mazinājies.

– Pastāsti, kāpēc nolēmi sākt tievēt tieši tagad?

– Atcerējos to viegluma sajūtu, ko sniedz atbrīvošanās no liekā svara. Nolēmu sevi izaicināt un pirmo reizi mūžā ar diētas palīdzību atbrīvoties no pēdējiem liekajiem kilogramiem, lai jauno gadu sāktu savā labākajā formā ar perfektu figūru.

– Kā tu uzzināji par Stokholmas diētu?

– Par Stokholmas diētu uzzināju internetā. Nolēmu pati izmēģināt, jo daudzi man un sabiedrībā labi zināmi cilvēki, to izmēģinot, sasnieguši reālus rezultātus un tagad izskatās satriecoši.

– Kā notika diētas ievērošana?

– Biju pārsteigta, ka diēta ir tik viegli izpildāma. Es pat to nesauktu par diētu, bet gan par veselīgu ēdienkarti. Jāēd ir pietiekami daudz, regulāri un garšīgi. Ēdienkarte ir tik interesanta, un tajā ir milzīga produktu dažādība, tāpēc tā arī neapnīk. Šādu ēdienu gatavošana un izbaudīšana mani aizrāva un pilnībā izmainīja izpratni par diētu kā tādu. Ir sajūta, ka izieti kādi veselīga uztura kursi. Katrā ziņā, badā es nebiju nevienu dienu, dažkārt pat bija sev jāatgādina, ka ir jāpaēd.

Aizpildi testu un izveido savu diētu "StockholmDiet.com" mājaslapā jau šodien!





– Kad sāki pamanīt pirmos rezultātus? Kādi tie bija?

– Biju šokēta, ka pirmajās dienās pazuda pa puskilogramam. Pēc divām nedēļām atšķirība bija acīmredzama – drēbes bija kļuvušas vaļīgākas un apkārtmērs mazāks.

Izejot šo kursu, iemācījos ēst pareizi, lai arī turpmāk varētu viegli sevi uzturēt formā un svars neatgrieztos. Tagad es varu uzvilkt pilnīgi visu, kas manā skapī bija nolikts patālāk. Esmu savā labākajā formā un tas viss panākts bez mazākās piepūles, ar prieku un baudu par procesu.

– Kādas kopumā bija pārmaiņas pēc Stokholmas diētas?

Kopumā mans izskats un pašsajūta šobrīd ir augstākajā līmenī. Sajūta, ka nav nekā lieka, dod papildus enerģiju un pārliecību par sevi. Man atkal patīk tas, ko redzu spogulī! Tā viegluma sajūta ir neaprakstāma!

Ko tu ieteiktu citiem cilvēkiem, kuri arī vēlas notievēt?

- Nevajag sev aizliegt ēst vai izlaist ēdienreizes, jo tad vielmaiņa tikai palēninās. Es esmu sapratusi, ka skaista auguma pamatā ir veselīgas ēšanas principi, kurus tagad man tik mīļus un zināmus ir padarījusi Stokholmas diēta. Ja ievērosi, ko tev māca šī diēta, nekaitēs arī dažreiz apēstas kūkas vai izdzerta vīna glāze. Šo diētu es varu ieteikt jebkuram – tā ir ērta, viegla un rezultāti tūlītēji.

Ja tev ir mērķis un tas ir saistīts ar svara zaudēšanu, tad, lūk, šī ir metode, ko es tev iesaku.

Aizpildi testu un izveido savu diētu "StockholmDiet.com" mājaslapā jau šodien!

"StockholmDiet.com" piedāvā – atbrīvojies no liekā svara bez treniņiem un badošanās. Tikai šodien katrs lapas apmeklētājs bez maksas saņems sava testa rezultātus un notievēšanas speciālista konsultāciju.