Kad saulainajās un karstajās dienās pirms iebraukšanas Jūrmalā kārtējo reizi izveidojas pamatīgs sastrēgums, jo braucēji drūzmējas pie iebraukšanas maksas punkta, rodas jautājums, kāpēc tik daudzi joprojām neizmanto mūsdienu tehnoloģiju sniegtās priekšrocības un labprātīgi nīkst "korķī". Lai aiztaupītu sev un līdzcilvēkiem nīkšanu apnicīgi garās rindās un netraucēti baudītu laisku atpūtu pie jūras, Jūrmalas caurlaidi visērtāk ir iegādāties elektroniski.

Stresa pilnās rindas pie iebraukšanas Jūrmalā atgriežas ikreiz, kad saule ripo pa zemes virsu, neskatoties uz to, ka caurlaidi iebraukšanai kūrortpilsētā var iegādāties elektroniski. Piemēram, ar "Mobilly" caurlaidi var iegādāties no bankas maksājumu kartes vai, pievienojot samaksu pie mobilā telefona rēķina. Atliek izvēlēties – lietot aplikāciju vai sūtīt īsziņu. Vēl ērtākai caurlaides iegādei šogad pat ieviestas izmaiņas, proti, to var iegādāties arī pēc iebraukšanas vai pat izbraukšanas no Jūrmalas. Galvenais, lai caurlaide – "Mobilly", automātā vai internetā pirktā, būtu iegādāta līdz iebraukšanas dienas pulksten 23.59. Par to gan aizmirst nevajadzētu, jo nākamajā dienā par iebraukšanu vairs samaksāt nevarēs.

"Mobilly" neapšaubāmi ir viens no ērtākajiem un ātrākajiem caurlaides iegādes veidiem, jo ļauj ietaupīt laiku, kas pie norēķinu automātiem pazūd, meklējot monētas vai norēķinu kartes. Turklāt pirms apmaksas veikšanas caurlaižu automātā vēl jāievada automašīnas reģistrācijas numurs, un tas prasa liekas papildu darbības. Savukārt, lai iegādātos vienas dienas iebraukšanas caurlaidi Jūrmalā, "Mobilly" lietotnē jāizvēlas zona J un jānospiež START vai jāaizsūta viena īsziņa. Tieši tik vienkārši.

Uzņēmums "Mobilly" atzīst, ka Jūrmala ir viens no viņu lielākajiem veiksmes stāstiem, kur gada laikā apgrozījums ir dubultojies, šobrīd Jūrmalas caurlaidi elektroniski iegādājas jau gandrīz puse pilsētas viesu, tomēr vēl ir daudz cilvēku, kas izvēlas citus apmaksas veidus. "Mēs vienmēr esam iestājušies par cilvēciskām vērtībām. Proti – tehnoloģijām ir jākalpo mūsu ērtībām, nevis otrādi. Lai arī cik konservatīvi mēs nebūtu savās izvēlēs vai ieradumos, pienāk brīdis, kad riskējam ne tikai izskatīties muļķīgi un krietni pabojāt labas atpūtas iespējas, drūzmējoties sastrēgumos un grabinot stāvvietas vai iebraukšanas apmaksai vajadzīgās monētas, bet arī zaudējam pašu vērtīgāko, kas mums visiem ir – laiku sev. Aicinu šovasar ikvienu pieņemt izaicinājumu samazināt iebraukšanas sastrēgumus Jūrmalā – lejupielādēt savā viedtālrunī mobilo aplikāciju un vienkārši izmēģināt "Mobilly"," mudina SIA "Mobilly" direktors Ģirts Slaviņš.

Vēršam uzmanību, ka caurlaižu kontroli Jūrmalā nodrošina videotehniskās ierīces, un paredzētais sods par caurlaižu režīma neievērošanu ir 50 eiro. Savukārt, ja automašīnas nav, uz Jūrmalu var ērti doties ar vilcienu, biļeti pa ceļam uz staciju nopērkot jau minētajā "Mobilly" lietotnē, un tādējādi aiztaupot sev laika tērēšanu, stāvot rindās, kas bieži veidojas arī pie dzelzceļa stacijas kasēm.