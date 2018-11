Kā autoservisu džungļos atrast piemērotāko – četri studenti Latvijā izstrādājuši risinājumu

2017. gadā Latvijas iedzīvotāji mājokļa uzturēšanas izdevumu segšanai tērēja vidēji 13,5 % no mājsaimniecības ienākumiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Šajos izdevumos ir iekļauta maksa par komunālajiem pakalpojumiem – ūdeni, elektroenerģiju, gāzi un citu kurināmo, bet nav iekļauta mājokļa īres maksa, apsaimniekošanas izdevumi, televīzijas, tālruņa u. c. abonēšanas maksa. Tātad kopējie izdevumi par mājokli ir pat divas reizes lielāki. Savukārt vientuļo senioru maciņā komunālie maksājumi rada krietni lielāku robu – tie sastāda vidēji 25,5 % no senioru ienākumiem.