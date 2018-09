Let's do it, let's speak it

Foto: Publicitātes foto Angļu valoda kā viens no saziņas un apkārtējās pasaules izzināšanas līdzekļiem mūsdienu izglītībā ieņem īpašu vietu. Laiks, kurā mēs dzīvojam, izvirza mērķi – izaudzināt brīvu, radošu, izglītotu, kulturālu, daudzpusīgu un aktīvu personību. Vai mūsdienās skola spēj sniegt šādu izglītību un izpildīt šādu uzdevumu? Turklāt mūsdienās jaunieši, lai iegūtu starptautisku izglītību, aizvien biežāk izvēlas mācīties ārpus Latvijas. Ja mēs šodien mācīsim tā, kā mācīja vakar, mēs nozagsim mūsu bērniem rītdienu… Džons Djūijs Tieši tādēļ Rīgas biznesa skolas Angļu valodas centrs (RBS ELC) arī šogad turpina angļu valodas programmu "Pre – University English", kas paredzēta skolēniem vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kuri plāno pēc skolas turpināt mācības angļu valodā vai gatavojas dzīvei angļu valodā runājošā vidē. Centra direktore Tatjana Ginzburga atzīmē: "Savā darbā mēs papildinām un uzlabojam vidusskolā iegūtās zināšanas: vārdu krājumu, lasītprasmi, runātprasmi/māku diskutēt un kritiski domāt. Mēs neliekam papildus akcentu uz gramatiku, jo skolēni pietiekami labi to apgūst skolā. Tā vietā laiks tiek veltīts aktuāliem jautājumiem, kā arī dažādām ekonomikas, sociālās un kultūras vides problēmām. Lai izglītojamie sekmīgāk apgūtu valodu, attīstītu valodas spējas, mēs izmantojam praktiskās nodarbības par interesantām tēmām, veicam dažāda rakstura mājas darbus, tajā skaitā izmantojam arī tiešsaistes materiālus. Materiāla sekmīgu apguvi veicinās arī tas, ka trīs reizes kursa laikā jauniešiem būs nodarbības ar jauniem pasniedzējiem. Šīs nodarbības būs veltītas interesantām tēmām un palīdzēs sagatavoties angļu valodas starptautiskajiem eksāmeniem. Tāpat kā pagājušajā gadā tiks pieaicināti vieslektori, organizētas diskusijas par aktuālām tēmām – tas bija viens no tiem momentiem, par kuriem jaunieši bija sajūsmā un mēs saņēmām daudz pozitīvu atsauksmju. Jo mūsu galvenais uzdevums ir radīt interesi par angļu valodu, pastāvīgi uzturēt šo interesi, aizraut, atdzīvināt mācību stundas, ļaut jauniešiem izpausties!" Aicinām topošos studentus apmeklēt centra mājaslapu un pieteikties bezmaksas testam, ar kura palīdzību iespējams noteikt angļu valodas zināšanu līmeni vai uzzināt papildu informāciju pa tālruni 67089800.

