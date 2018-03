Šogad mums ir grandiozas izmaiņas, kas priecēs mūsu izstādes apmeklētājus. Dzīvnieku mīļotāji varēs sekot līdzi dižciltīgu suņu un kaķu sacensībām, aizraujošiem šoviem un konkursiem, kas ļaus ik vienam apmeklētājam, kas šeit ieradīsies brīnišķīgi pavadīt brīvdienas. Sīkdzīvnieku, kaķu un kucēnu ekspozīcijā varēs sev piemeklēt jaunus draugus.

Izstādes jaunumi:

Pasaules kaķu izstādē piedalīsies visretāko šķirņu kaķi no Amerikas – "Elfs" un "Bambino", kā arī vismazākā un visdārgākā no visām kaķu škirnēm "TOY Bob" – kaķi ilgdzīvotāji (16-20 gadi)! Meklējiet kaķu izstādē 500., 501. un 502. būri!

Starptautiskas suņu izstādes rīkos divas Latvijas suņu audzētāju asociācijas. Sestdien – "International Dog Breeders Club from Baltic", bet svētdien – Latvijas Kinologu biedrību asociācija "Favorīts pluss", varēs redzēt vairāk nekā 1000 dižciltīgu suņu, kuru starpā būs tādi retumi kā Āfrikas burbulis, Faraonu suns. Līdztekus jau ierastām sacensībām varēs sekot līdzi krāšņām "Abidance", "Bērns un suns", "Jaunais hendlers", "Dāma ar sunīti", " Alo! Mēs meklējam talantus!", kā arī vērot modes demonstrējumus, jauno šķirņu demonstrējumus un dažāda līmeņa suņu paklausības demonstrējumus.

Latvijas sporta suņkopības federācijai uz lielā ringa notiks suņu sacensības. Sestdien – Jautrie starti. Turpat svētdien notiks suņu sacensības nacionālajā daudzcīņā. Pieteikšanās dalībniekiem pa tālruni 29408164.

Kucēnu bērnudārza ekspozīcijā katrs varēs sev piemeklēt vismīļāko un jaukāko jauno draugu.

Jaunums! Trušu terapiju piedāvās Lietuvas trušu mīļotāji, kur viesi varēs ieiet aplokā un samīļot dažādu šķirņu trusīšus.

Izstādes rozīnīte – lielā cirka programma. Abas dienas pulksten 12, 14 un 16 sāksies lielā cirka programma, kas ilgs veselu stundu. Cirka mākslinieki – iluzionisti, ekvilibristi, dresēti sunīši un klauni, ne tikai izklaidēs apmeklētājus, bet arī atklās dažu triku noslēpumus.

Bērni varēs piedalīties kāmīšu boulingā.

Apmeklētājiem būs iespēja kļūt par līdzjutēju savam favorītam aizrautīgā prusaku ātruma skrējienā.

Mini zoo "Putnu imērija" piedāvā apskatīt retu dzīvnieku kolekciju – mazo planētāju kuskusu, jūras krupjus, mandarīnu tritonus, šņācošos Madagaskaras tarakānus, gigantiskos tritonus, putnu zirnekli, jūras cūciņas (Texels, shelty, angļu cresteds) divstāvu kāmīšu māju, dažādus abiniekus, Āfrikas mini ezīšus, seskus un dažādus citus dzīvnieciņus.

Bezmaksas piepūšamās atrakcijas kļūs arvien vairāk, lielākas un aizrautīgākas, lai bērni bez drūzmas un laika ierobežojuma spētu izbaudīt priekus. Šogad bērnus sagaida "Lielais slidkalniņš", "Lielā indiāņu cilts", kā arī vismazākie varēs priecāties "Angry birds" mājā.

Mini zoo "Salmiņi" atvedīs mums vairāk nekā 100 siltszemju putniņus neredzēti krāšņās krāsās un šķirņu daudzveidībā, kas pavasarī dzied sevišķi krāšņi.

Arī šoreiz mazie bērni varēs pavizināties ar ponijiem, bet arī lielākie varēs kāpt zirga mugurā.

"Ulubeles" stendā – iespēja uzzināt un palīdzēt. Varēs apskatīt jau adoptētus un vēl sava labākā saimnieka meklējumos esošos kaķus, kas arī piedalīsies šovā un sacentīsies kopā ar dižciltīgiem šķirņu dzīvniekiem. Mājas kaķu šovā ar pārējiem mīluļiem sacentīsies arī Rīgas domes kaķi Muris un Kuzja.

Arī apmeklētāji drīkstēs apmeklēt šo izstādi ar saviem mīluļiem! Tikai jāatceras paņemt līdzi dzīvnieciņa pasi ar atzīmi par identifikāciju un derīgu potes datumu, kā arī reģistrēt viņu LDC.

Suņu izstāde

Starptautiskā suņu izstādē divās dienās varēs redzēt vairāk nekā 1000 suņu no dažādiem suņu klubiem, piedalīsies arī suņi no Spānijas, Bulgārijas, Čehijas, Slovākijas, Baltkrievijas un Krievijas. Izstādē sacentīsies un būs apskatāmas tādas suņu šķirnes kā: vācu aitu suns, Jorkšīras terjers, Bīvera, Biro un Šoko Jorkšīras terjers, vācu un pomerāņu špici, samojedi, labradori, čivavas, pūdeļi, Ķīnas cekulainais plikais suns, Meksikas plikais suns, kā arī daudz citu lielu un mazu, vairāk populāru un pavisam neredzētu suņu šķirņu pārstāvju, tādu kā Pēterburgas orhideja, Āfrikāņu burbulis, Tibetas mastifs, Faraonu suns.

Līdztekus suņu novērtēšanai ringos apmeklētāji varēs vērot interesantas jauno suņu šķirņu prezentācijas, kurās varēs uzzināt par suņu šķirnes izcelšanos un raksturu. Apskatīt suņu modes demonstrāciju skatē "Pavasaris 2018", "Dāma ar sunīti" un "Bērns un suns", kā arī gudrie suņi demonstrēs suņu treniņos gūtās zināšanas. Kā arī priecāties par dalībniekiem konkursā "Alo! Mēs meklējam talantus!" kurā piedalīsies suņi gan ar, gan bez ciltsrakstiem.

Sestdien, 31. martā, lielajā ringā notiks suņu sacensības "Jautrie starti". Turpat svētdien notiks suņu sacensības nacionālajā daudzcīņā.

Dažādās suņu sacensībās aicinām savlaicīgi pieteikties gan suņus ar, gan bez ciltsrakstiem, kā arī viņu saimniekus. Tiem, kas meklē saviem kucēniem jaunus īpašniekus, vēl ir iespēja pieteikties pa tālr. 29579349, lai piedalītos ekspozīcijā "Kucēnu bērnudārzs".

Visu Latvijas reģionu suņi un to saimnieki dienas garumā piedalīsies suņu skaistuma, jauno hendleru, "Abidance" sacensībās. Katras dienas nobeigumā tiks noskaidroti vislabākie, skaistākie no visiem suņiem. Uz pjedestāla kāps trīs suņi, bet tikai viens no viņiem iegūs godpilno titulu "Best of Best" – labākais no labākajiem.

Apmeklētājiem būs iespēja aprunāties ar šķirņu speciālistiem un aizrunāt kādu no kucēniem, bet varbūt arī uzreiz iegādāties kucēnu izstādē.

Pasaules kaķu izstāde

Ģenerālsponsors "Beaphar Latvia"

Pasaules kaķu izstādē divās dienās pulcēsies vairāk nekā 700 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas, Beļģijas, Norvēģijas, Francijas, Vācijas, Anglijas, Baltkrievijas. Pasaules kaķu izstādē piedalīsies visretāko šķirnu kaķi no Amerikas – "Elfs" un "Bambino" , kā arī vismazākā un visdārgākā no visām kaķu škirnēm "TOY Bob" – kaķi ilgdzīvotāji (16-20 gadi)!! Meklējiet kaķu izstādē būrus ar numuriem 500, 501 un 502!

Par godu "World Cat Federation" 30. gadadienai notiks īpaši Pērļu jubilejas šovi sestdien pulksten 15 un svētdien pulksten 12. Kā arī sestdien plkst. 15:00, otrajā ringā būs iespēja sekot līdzi pasaules čempionu šovam. Pasaules izstādes ietvaros tiks rīkoti arī dažādu šķirņu šovi un ringi (plašāk – "Mooncat" mājas lapā www.mooncat.lv/izstades)

Tikai šādās izstādēs apmeklētāji var vērot minkas ar lepniem cilts dokumentiem četrās paaudzēs, kuri citas savas dienas pavada mājās uz dīvāna. Šeit izstādē viņi ierodas ''svētku tērpā'' – ne tikai paši safrizēti un sakopti, bet arī būrīši, kuros minkas gaida ekspertu viedokli, ir aprīkoti ar speciāliem spilveniem un aizkariem. Izstādē būs plaši pārstāvēti garspalvainie kaķi. Ne tikai persieši, bet arī pašlaik tik populārie britu kaķi var būt garspalvaini! Ekskluzīvāki un retāki ir Menas jenotveidīgie, Norvēģijas meža kaķi un Ņevas maskarādes kaķi, kas izstādē būs apskatāmi dažādās krāsu variācijās. Ļoti plaši pārstāvēti būs pašlaik vispopulārākie īsspalvainie kaķi: briti, skotu nokareno ausu un skotu stāvausu kaķi, Abesīnijas, Burmas, Devonas un Kornvolas reksi. Izstādē būs arī pašlaik retākie – Bengālijas kaķi. "Plikos" pārstāvēs Donas un Kanādas sfinksi. Pieteicies arī starptautisko izstāžu retums – Bombejas kaķis no Lietuvas.

Mājas kaķu grupā var pieteikties jebkurš kaķu mīļotājs ar savu mīluli, kam ir derīga pase ar potēm. Pašlaik kaķiem obligātā čipēšana vēl nav obligāta. Pieteikt savu mīluli var pa e-pastu verai@inbox.lv

Abās dienās būs 16 speciālie kaķu ringi un šovi – gan kaķēniem, gan pieaugušiem kaķiem. Notiks 4 "Vienas šķirnes ringi", kuros par kaķu šķirnēm stāstīs eksperti no Vācijas, Latvijas, Zviedrijas un Igaunijas.

Katru dienu no pulksten 16 notiks krāšņs kaķu šovs, kurā piedalīsies ekspertu izvēlēti 50 kaķi. Šova noslēgumā starp 4 kaķiem eksperti nosauks dienas uzvarētāju "Best of Best". Uzvarētājus apbalvos ar krāšņiem kausiem un rozetēm, kā arī daudz balvu no ģenerālsponsora "Beaphar Latvia" produkcijas "Beaphar" un "Sams' s Field" barības pakas. Katrs apmeklētājs ģenerālsponsora stendā varēs iegādāties kaķu un suņu barības pakas ar īpašām atlaidēm.

Šo divu dienu garumā apmeklētāji varēs aprunāties ar šķirņu speciālistiem gan par savu mīluļu pareizu barošanu un kopšanu, gan uzzināt par savas šķirnes īpatnībām. Savukārt tie, kas izlems iegādāties mazu ņaudošu kamoliņu, to varēs izdarīt uz vietas, vai arī aizrunāt kādā no nākošiem metieniem kaķu audzētavās.

Dzīvnieku patversmes "Ulubele"

Dzīvnieku patversmes "Ulubele" stendā izstādē būs apskatāmi patversmē mītošie un no patversmes adoptētie kaķi, viņu vidū – abi Rīgas Domes runči Muris un Kuzja. Visi šie minkas piedalīsies arī kaķu izstādē, cīnoties par tituliem mājas kaķu kategorijā.

"Ulubeles" stendā dzīvniekmīļi varēs gūt informāciju par dzīvnieku adopciju no patversmes, ielas kaķu pieteikšanu sterilizācijai, pagaidu māju došanu bezsaimnieka dzīvniekiem, kā arī ielas kaķu mājiņām un to izvietošanu minku dzīvesvietās.

Ja vēlaties palīdzēt "Ulubelē" patlaban pajumti atradušajiem 150 kaķiem un 200 suņiem, lūdzam patversmes stendā viņiem ziedot lietotas vai jaunas kaķu un suņu rotaļlietas, guļvietas, mājiņas, suņu kakla siksnas un pavadas, nagu asināmos, kaķu smiltis, kaķu un suņu konservus. Bailīgāko suņuku un kaķu socializācijai patversmei patlaban ļoti nepieciešami suņu un kaķu kārumi! Zvēruļi priecāsies arī par naudas ziedojumiem "Ulubeles" stenda ziedojumu kastītē.

Tiekamies "Ulubeles" stendā – tieši blakus kaķu izstādes tiesnešiem!

Vairāk par "Ulubeli" – www.ulubele.org

Privātie zoo

Pēc skatītāju lūguma mūsu lietuviešu draugi priecēs ar krāšņām frizētām alpakām, pie kurām aplokā var ieiet apmeklētāji un tās samīļot, kā arī nofotografēties. Blakus aplokā būs "Trušu terapija" – pūkaino dzīvnieciņu samīļošana nomierina cilvēka nervu sistēmu, rada pozitīvas emocijas, ļauj uz mirkli justies laimīgam.

"Putnu impērija" demonstrēs mājas seskus, mazos kuskusplanētājus, grauzējus Texels, Šelti, Angļu cresteds, mandarīnu tritonus, Madagaskaras šņācošos tarakānus, milzu spārnotos tritonus, putnu zirnekļus, burundukus, kāmjus, pelītes, iguānas, salamandru, lielos Āfrikas un jūras krupjus un vēl – visus nemaz nenosauksi! Varēs priecāties kāmīšu boulingā un kļūt par līdzjutēju prusaku ātruma skriešanās sacensībās.

Mini zoo "Salmiņi" atvedīs vairāk nekā 100 siltszemju putniņus neredzēti košās krāsās un šķirņu daudzveidībā, kas pavasarī dzied sevišķi krāšņi.

Mazajiem apmeklētājiem, kurus dzīvnieku apskate būs nogurdinājusi, būs pieejamas bezmaksas piepūšamās atrakcijas, kā arī vizināšanās ar zirgu un ponijiem.

Izsalkumu apmeklētāji nejutīs, jo dažādus gardumus piedāvās "Baskin Robins".

Izstādes laikā apmeklētāji varēs apskatīt un iegādāties dažādu dzīvnieku mīļotājiem nepieciešamās preces un barību par pazeminātām izstāžu cenām. Mājražotāju gadatirgus piedāvās apmeklētājiem dažādus no dabīgām izejvielām ražotus gardumus, kosmētikas preces. Notiks tirdzniecība ar mājai un ģimenei nepieciešamām precēm, kuras mājražotāji izgatavos speciāli šai izstādei.

Nopietnāk izsalkušiem apmeklētājiem kafejnīca un arī bistro piedāvās garšīgas pusdienas par ļoti demokrātiskām cenām.

Blakus "Skonto" hallei atrodas liela stāvvieta (mašīnas novietošana uz 1 stundu maksās 1,5 eiro, bet uz visu dienu – 3 eiro).

Pie mums var nokļūt, arī braucot ar sabiedrisko transportu (3., 5., 12., 19., 25. trolejbuss un 11. autobuss), jābrauc līdz pieturai "Skonto".

Biļešu cenas

Bērniem līdz 4 gadu vecumam (uzrādot dokumentu) ieeja bez maksas.

Bērnu biļete (5-18 gadiem) – 3 eiro.

Pensionāriem, invalīdiem, studentiem (uzrādot dokumentu) – 4 eiro.

Pieaugušiem – 5 eiro.

Īpaši draudzīgs piedāvājums ģimenēm (2 pieaugušie un 2 bērni, vai 1 pieaugušais un 3 bērni, pārējiem bērniem – 2 eiro par katru) – 13 eiro.

Biļešu iegāde iespējama tikai uz vietas, izstādes norises laikā pie ieejas esošajās kasēs.

​Bezmaksas ielūgumus ir iespēja vinnēt, apmeklējot mūsu "Facebook" lapu "Dzīvnieku izstādes Skonto" un izpildot konkursa nosacījumus!!!

31.03. un 01.04. izstāde "Pūkainās Lieldienas Skonto" "Skonto" hallē – milzu porcija saulainu un siltu emociju!