No 25. līdz 27. maijam Rīgā notiks plaša mēroga kultūras pasākums – starptautiskais elektroniskās mūzikas festivāls "Under Festival:, kas radīts ar mērķi apvienot cilvēkus no visas pasaules, lai parādītu muzikālā andergraunda mākslas kustības daudzveidību, jaudu un estētiku: tās vēsturi, pašreizējo stāvokli un nākotnes iespējas.

Kur un cik?

Bijušās rūpnīcas "Boļševička" ("Большевичка") ēka - Ganību dambis 30, Rīga, Latvija. Biļetes cena visām festivāla dienām – sākot no 29 eiro.

www.underfestival.com/, www.facebook.com/underfestivallv/

Kas uzstāsies?

APPARAT (DE) // ISHOME (RU) // BYETONE (DE) // ANTIGONE (FR) // FRANÇOIS X (FR) // CHARCH (GE) // KAMEU (LT) // JON (LT) // ARTUR LÄÄTS (EE) // KATJA ADRIKOVA (EE) // EQ (EE) // MNTHA (LV) // KASHUKS (LV) // KSENIA KAMIKAZA (LV) // KODEK (LV) // TARAN & LOMOV (LV) // VZ (LV) // NINA ELEKTRICHKA (LV) // PODRUGA (LV) // DJ SAIRAM (LV) un daudzi citi.

Kāpēc ir vērts apmeklēt

Atnākt, iepazīties tuvāk ar neatkarīgo elektronisko mūziku un mākslu, klausīties un redzēt, atpūsties un dejot. Kā arī sniegt savu ieguldījumu Rīgas attīstībā un atbalstīt tās popularizēšanu starptautiskajā kultūras vidē.

"Under Festival" ir mākslinieku un izpildītāju platforma – gan elektroniskās mūzikas leģendu, par kuriem pēdējā gada laikā tika rakstīts progresīvajos mūzikas izdevumos, gan to, par kuriem plašākai publikai vēl nav zināms – jaunpienācēju, kuriem festivāls ir sava veida pirmā lielā skatuve un došanās lielajā dzīves ceļā. Festivāla galvenie mākslinieki – mūziķis Apparat, slavenās vācu elektroniskās grupas "Moderat" solists, izpildītāji Byetone, Ishome un Antigone. Plašāku informāciju par hedlaineriem un citiem izpildītājiem varat atrast festivāla oficiālajā mājas lapā – www.underfestival.com un tā Facebook lapā – www.facebook.com/underfestivallv.

Noteikti nav jāuztraucas par mainīgajiem Baltijas laikapstākļiem: festivāls notiks leģendārās rūpnīcas "Boļševička" telpās, vietā ar īpašo industriālās estētikas auru.

Vēsture, šodiena un nākotne

2018. gadā par festivāla norises vietu ir izvēlētas rūpnīcas "Boļševička" telpas – Rīgas industriālās arhitektūras mantojums. Rīgas vēsturiskais mantojums ir sava veida atskaites punkts un iemesls tam, kāpēc festivāls ir aizsācies tieši šeit. Jo būtībā Rīgas pilsēta ir elektroniskās mūzikas kustības pirmatklājēja – vieta, kur sāka veidoties elektroniskās mūzikas vēsture, vārti, pa kuriem elektroniskā mūzika no Rietumiem ieplūda Austrumos.

Tieši tāpēc elektroniskās mūzikas festivāls "Under Festival" tik ļoti respektē un cildina kā andergraunda kustību un apziņas brīvību, kuras garu Rīga aizsāka vairākas desmitgades atpakaļ un ir iekodējusi savā DNS, tā arī pašu Rīgu, veicinot ieguldījumu pilsētas attīstībā un popularizējot to starptaustiskā līmenī. Tāpat arī katrs no mums, apmeklējot festivālu, lai atpūstos un baudītu labākos mūsu laika izpildītājus, kas pulcēti vienkopus, sniegs būtisku artavu pilsētas un tās tēla attīstībai visā pasaulē.

Pēc organizatoru teiktā, festivāla uzdevums ir padarīt Rīgu vēl atpazīstamāku kartē, lai tā kļūtu par vēl pievilcīgāku vietu – par magnētu tiem cilvēkiem, kuri interesējas par kultūru un mākslu, ne tikai no Latvijas, bet arī no visas pasaules, apvienojot vienā festivāla platformā talantīgos jaunpienācējus un esošos starptautiska līmeņa māksliniekus, kā līdzekli lietojot universālo komunikācijas valodu – mākslu un mūziku.

"Under Festival" – bezgalīgs muzikālais piedzīvojums, kurš prakstiski nepārtraukti turpinās divu dienu un divu nakšu garumā industriālajā objektā vienā no patīkamākajām planētas pilsētām. Festivāla viesus sagaida techno seti, priekšnesumi dažādos elektronikas stilos un mākslas objekti. Šim festivālam nav jāgatavojas iepriekš, meklējotjot apģērbu, mantas vai kaut kur tālu braukt, tas ir daļa no pilsētas, vienkārši atzīmējiet sev datumus no 25. līdz 27. maijam un nāciet uz "Boļševičku", lai dalītos ar enerģiju, dejām un iedvesmu. Padarīsim Rīgu populāru visā pasaulē!

Festivālu atbalsta "Hartwall Original Long Drink" un "Pepsi".