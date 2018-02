Sabiedriskās organizācijas ''Zaļā brīvība'', kura darbojas vides aizsardzības jomā, veiktais pētījums par pesticīdiem tējā, kas tika publicēts organizācijas mājas lapā un atspoguļots plašsaziņas līdzekļos, nopietni satrauca šī lieliskā dzēriena cienītājus.

Patērētāju satraukums ir saprotams – kurš gan priecāsies uzzināt, ka viņa iecienītajā tējā ir pesticīdi. Piekritīsiet, tas skan diezgan šausminoši! Patiesībā ir ļoti svarīgi zināt, kāpēc tos vispār izmanto.

Viens no Anglijā zināmākajiem un cienījamākajiem tējas testētājiem (tea taster) Viljams Mennigs, kurš ir "Ahmad Tea" galvenais testētājs, komentē: "Runāt, cik nopietni Anglijā tiek kontrolēta kvalitāte, var ilgi, tāpēc pastāstīšu tikai par dažiem faktiem. Pesticīdi: ja runa ir par kompāniju "Ahmad Tea", kurā es strādāju daudzus gadus, tad mūsu produkciju pārbauda vairāk nekā uz 500 pesticīdu klātbūtni, kā to pieprasa ES normas. Svarīgi izprast, ka ir arī pieļaujama pesticīdu norma, jo tos lieto, lai iznīcinātu visu to kaitīgo, kas ietekmē tējas kvalitāti novākšanas procesā: kukaiņus, ērces utt.. Esmu veltījis visu savu dzīvi tējai un man ir ļoti svarīgi, lai kompānija, kura mani ir pieņēmusi savā "tējas ģimenē", neizmanto ne saldinātājus, ne krāsvielas, ne arī citas ķīmiskas vielas. Jo dabiski, ka visas tās kaitīgās vielas, kuras uzkrājas organismā, lietojot tēju ar "ķīmiju", agri vai vēlu liks par sevi manīt. Mūsu tēja nonāk pārdošanā tikai pēc rūpīgas katras partijas pārbaudes un kvalitātes apliecinājuma. Tas viss tiek darītsļ, lai katrs var izbaudīt lielisku tēju, tās piesātināto aromātu un neatkārtojamo "Ahmad" tējas garšas buķeti. Vienalga vai tā ir beramā, paciņu vai arī tēja piramīdas veida iepakojumā."

"Ahmad Tea" Baltijas pārstāvis skaidro, ka katru jaunu tējas partiju testētāji pārbauda ne mazāk kā septiņas reizes. "Ahmad" tējas panākumu noslēpums pārsvarā ir šo testētāju – tējas degustatoru – nenogurdināmais darbs, kā rezultātā top sabalansēts tējas maisījums.

Kompānijā "Ahmad" strādā 25 šīs retās profesijas pārstāvji. "Ahmad Tea" kompānijas īpašais lepnums ir tējas testētājs Viljams Mennings. Šis unikālais sava aroda meistars ar 40 gadu darba stāžu ir viens no zināmākajiem un dārgākajiem tējas speciālistiem pasaulē. Tikai viens viņa vārds spēj apstādināt konkrētas tējas šķirnes tirdzniecību, ja Menninga kungs ir sajutis mazākās garšas izmaiņas. Tāpat arī svarīgi pieminēt ka "Ahmad Tea" ir iekļauta pasaules tējas zīmolu pieciniekā un ir Britu tējas asociācijas un Britu tējas biroja biedri, kas jau apliecina zīmola kvalitāti.

Atgriežoties pie pārbaudes rezultātiem, kuru veica "Zaļā brīvība", Menniga kungs minēja, ka "kaut kādā mērā šīs pārbaudes ietekmēs kompānijas – tirgotāji visdrīzāk pieprasīs no piegādātājiem kvalitātes garantijas, jo tējai ir jāsniedz cilvēkam patiesu baudu no katra malka šī sabalansētā dzēriena".

Savukārt "Ahmad Tea" tējas cienītāji var baudīt šo brīnišķīgo dzērienu jebkurā laikā, un esiet pārliecināti, ka šai kompānijai vissvarīgākais ir tējas kvalitāte. Viens no "Ahmad Tea" kompānijas dibinātāja dēliem Rahim Afshar, kurš ir kompānijas izpilddirektors produktu kvalitātes jomā, savā darbā ievēro principu: "Es nevarētu pārdot to, ko pats nelietotu mājās." ("I would not sell anything I would not drink at home")

