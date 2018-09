Skaties tiešraidē Mazda6 un Mazda CX-3 2018 pirmizrādi portālā skaties.lv 13.septembrī plkst.19.00 vai brauc uz Mazda pop-up veikalu modes un izklaides centrā "Rīga Plaza" Mūkusalas ielā 71 un vēro klātienē modeļa pirmizrādi.

Spēcīga dizaina pasvītrota personība, jaunākās vadītāja palīgierīces un Mazda markai sensacionāla skaņas izolācija un interjers – to visu piedāvā atjauninātais Mazda6 modelis, ko varēs izmēģināt un iegādāties ne tikai ierastajā Mazda autocentrā Skanstes ielā 4a, bet arī jaunajā Mazda pop-up veikalā modes un izklaides centrā “Rīga Plaza”.

Adaptīvie LED starmeši, head –up projekcijas displejs vējstiklā, īsta koka dekoratīvie elementi, zamšādas un Nappa ādas apdare, neierasti blīva skaņas izolācija – neizklausās pēc Mazda, vai ne? Tomēr Mazda6 „facelift” jeb atjauninātais modelis spēj piedāvāt gan visu pieminēto, gan vēl daudz ko citu, piemēram 360 grādu apkārtskata kameru un līdz šim pilnīgāko i-ACTIVESENSE vadītāja asistentu kompleksu, ja vien ieskatīsities jaunās Mazda6 Signature salonā. Mazda flagmaņa bagātīgākā modifikācija pieejama tikai ar jaudīgāko 2,5 litru 194 zirgspēku benzīna dzinēju un automātisko pārnesumkārbu, kas pasvītro automašīnas statusu. Jaunie 19 collu diski šoreiz ir tikai aisberga redzamā daļa, jo Mazda6 balstiekārtā veikta virkne uzlabojumu, kas padara sedanu par vienu no visaizraujošākajiem D segmenta automobiļiem. Palielināta diametra amortizatori, stingrāki elastīgie savienojumi un izmainīta priekšējās piekares ģeometrija sniedz to, ko gaidām no liela priekšpiedziņas auto – precīzas, neitrālas reakcijas, nevainojamu taisnvirziena stabilitāti un, kas vissvarīgākais, braukšanas prieku. Mazda6 vēl arvien ir automobilis braucējam.

Lai gan izmaiņas Mazda6 dizainā nav pamanāmas uzreiz, pat nezinātājam nekavējoties rodas aizdomas, ka šis modelis „nav tas modelis”. Netveramo jaunuma efektu visupirms rada iedziļinātā radiatora reste ar 3D detaļām. Pēc tam skatiens aizķeras pie slīpajiem LED starmešiem un uz leju paplašinātā priekšējā bampera. Tradicionālo miglas lukturu funkcijas pārcelšana uz LED pamatstarmešiem atbrīvojusi rokas dizaineriem, kuri piešķīruši Mazda6 priekšpusei pa daļai konceptauto, pa daļai sporta automašīnas izteiksmi. Tieši tā uzreiz piesaista uzmanību, jo Mazda6 vairs neskatās pasaulē tādām acīm kā agrāk – un mēs uz to arī nē.

Jaunākais Mazda veikums biznesa sedanu klasē būs gan apskatāms, gan izmēģināms un iegādājams ne tikai ierastajā Mazda autocentrā Skanstes ielā 4a, bet arī Mazda pop-up veikalā modes un izklaides centrā “Rīga Plaza”. Līdztekus jaunā modeļu gana Mazda6 meistarīgus uzlabojumus saņēmuši arī citi modeļi, piemēram, mazās klases krosovers Mazda CX-3. Sekojot flagmaņa piemēram, tas saņēmis biezākus sānstiklus, kā arī papildus izolētas durvis un jumtu. Par svaigu dizainu gādā retušētā radiatora reste un starmeši, kā arī jauna dizaina tumšināti riteņu diski. Zem motora pārsega turpmāk atrodams ne vien pārbaudītais SKYACTIV-G 2.0 benzīna motors, bet arī pilnīgi jauns 1,8 litru dīzeļdzinējs, kas aizstāj līdz šim izmantoto un superekonomisko 1,5 litru motoru. Jaunais dzinējs atbilst jaunākajiem izmešu standartiem un CX-3 modelī pieejams ne vien ar automātisko pārnesumkārbu, bet pat visu riteņu piedziņu AWD. Tāpat kā citi nesen atjauninātie Mazda modeļi, arī CX-3 aprīkots ar Apple Car Play un Andriod Auto saskarni, lai vieglāk “iedraudzētos” ar modernajām viedierīcēm.

Aicinām ceturtdien, 13.septembrī plkst. 19.00 kopā ar mums sagaidīt jaunu Mazda6 un CX-3 2018 tiešraidē www.skaties.lv vai modes un izklaides centrā “Rīga Plaza” Mūkusalas iela 71 (1.stāva ieeja “Ņujorka” no daudzstāvu stāvvietas puses).