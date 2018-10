Mēs, Nacionālie bruņotie spēki, esam valsts militārās aizsardzības sistēmas pamats un sadarbībā ar sabiedroto spēkiem sargājam Latvijas valsts suverenitāti un teritoriālo nedalāmību.

Mēs esam pievilcīgi darba ņēmējiem. Bruņotie spēki atzīti par 48. iekārojamāko un populārāko Latvijas darba devēju 2016. gadā.

Sabiedrība mums uzticas. Ikgadējā uzticības reitingā starp valsts un sabiedriskajām organizācijām bruņotie spēki 2017. gadā ir ierindoti 2. vietā. 2018. gada pavasarī mums uzticējušies 69% Latvijas iedzīvotāju.

Tauta lepojas ar mums. 2016. gadā, vērtējot apgalvojumu "Vai ar Latvijas karavīriem var lepoties?", tam piekrita 73% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju.

Nacionālie bruņotie spēki ir triju militāro formējumu – regulāro spēku, Zemessardzes un rezerves – kopums, kuru veido militāri organizēta, apmācīta un apbruņota tautas daļa – karavīri, kuri ir valsts aizsardzībā un viņu dzīvību, brīvību, godu un cieņu aizsargā likums.

Mēs, karavīri, esam tik dažādi: kāds sirdī ir pētnieks vai roķeris, kādam patīk roks, citam - šļāģeris, taču visi mēs esam vienoti, jo esam izvēlējušies militāro karjeru, lai, ar vadmotīvu "Gods kalpot Latvijai!" pildot profesionālo militāro dienestu, sargātu ģimeni, tautu un valsti no agresijas. Esi viens no mums! Kļūsti karavīrs!

Izvēloties militāro karjeru un kļūstot par karavīru, tu iegūsi:

1) stabilitāti: līgumu par profesionālo dienestu slēdz uz pieciem gadiem, un to var pagarināt līdz pat dienestam noteiktā maksimāla vecuma sasniegšanai, veidojot militāro karjeru pat 20 - 25 gadu garumā! Ik reizi to pagarinot, saņemsi vienreizēju izdienas pabalstu pēdējo triju mēnešu mēnešalgu un piemaksu apmērā. Karavīram tiek garantēta arī valsts izdienas pensija, kas var sasniegt līdz pat 80% apmēru no pēdējos piecos dienesta gados saņemtā vidējā atalgojuma.

2) konkurētspējīgu atalgojumu, kas sākas ar 850 eiro pēc nodokļu nomaksas, un plašas sociālās garantijas: karavīru atlīdzības sistēmu veido darba samaksa (mēnešalga, piemaksas un prēmijas), sociālās garantijas (pabalsti, kompensācijas un apmaksāta veselības aprūpe) un atvaļinājumi, sākot no 30 dienām gadā. Ik pēc pieciem nodienētiem gadiem atvaļinājuma dienu skaits palielinās par trim dienām.

Pabalstus veido atvaļinājuma pabalsts līdz 50% no mēnešalgas, izdienas pabalsts, pārcelšanās pabalsts vienas mēnešalgas apmērā un 50% apmērā no mēnešalgas par katru ģimenes locekli, atvaļināšanas pabalsts un pabalsts par bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam 50% apmērā no karavīram noteiktās mēnešalgas reizi gadā, kā arī vairāki citi pabalsti.

Kompensācijas veido uzturdevas kompensācija 9,96 eiro dienā, kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem 142,29 eiro mēnesī, transporta izdevumu kompensācija, kompensācija mācību izdevumu segšanai, ar pārcelšanos saistīto izdevumu kompensācija un optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācija 100 eiro apmērā, kā arī vairākas citas kompensācijas.

3) karjeras izaugsmi: bruņotajos spēkos ir trīs profesijas: virsnieki, instruktori un kareivji. Katrai profesijai ir noteiktas savas prasības.

Kareivja profesiju, kas ir militārās karjeras pirmais posms, apgūst Kājnieku skolā Alūksnē. Lai kļūtu par kareivi, ir jābūt Latvijas Republikas pilsonim ar vismaz pamatizglītību vecumā no 18 līdz 40 gadiem. Pieteikties dienestam var jebkurā laikā. Pēc sekmīgi pabeigta militārās pamatapmācības kursa, kas notiek vairāk nekā desmit reizes gadā, militārā karjera turpināsies, izvēlētājā vienībā apgūstot iemaņas specialitātē un veicot kolektīvo apmācību.

Instruktora - līdera un kareivju vadītāja - profesiju var apgūt Instruktoru skolā Cēsīs, kurā pieņem tikai jau kādu laiku armijā nodienējušos karavīrus ar vidējo izglītību. Dienesta laikā komandieri vērtēs tavas līdera dotības, aicinot kļūt par instruktoru.

Lai kļūtu par virsnieku – līderi un kareivju un instruktoru komandieri -, ir jāstudē Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā Rīgā, kurā uzņem vidējās un augstākās izglītības iestādes beigušos. Katru gadu līdz 31. jūlijam pieteikties studijām var ne tikai vidējās izglītības iestāžu absolventi vecumā līdz 30 gadiem studijām profesionālā bakalaura Sauszemes, Jūras vai Gaisa spēku militārās vadības programmās, kā arī kandidāti ar 2. līmeņa profesionālo augstāko izglību vecumā līdz 35 gadiem studijām 15 mēnešu programmā "Komandējošā sastāva virsnieks", bet arī ārsti, juristi un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju eksperti studijām desmit nedēļu karjeras kursā "Virsnieka speciālista pamatkurss". Tajā uzņem augstskolas absolventu, kurš ir ieguvis akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē, ārsta grādu un kvalifikāciju ārsta specialitātē un akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātnes specialitātē. Virsnieka profesiju var apgūt arī jau dienošie kareivji un instruktori, kā arī zemessargi.

4) bezmaksas apmācību specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās: virsnieki, instruktori un kareivji savus tiešos amata pienākumus pilda jau vairāk nekā 5600 amatos, 35 nodarbinātības jomās (piemēram, kājnieki, artilērija, pretgaisa aizsardzība, kaujas inženieri, auto un kaujas tehnika, medicīniskais nodrošinājums, sakari un informācijas sistēmas utt.) un teju 170 specialitātēs. Piedāvājot tik plašu nodarbinātības jomu un specialitāšu klāstu, šogad vien tiek dota iespēja militāro karjeru veidot vēl 710 amatos gan tiem, kuri ieguvuši tikai pamata izglītību, gan arī tiem, kuriem ir iegūta vidējā un augstākā izglītība un kuri jau ir apguvuši kādu bruņotajiem spēkiem nepieciešamu arodu profesionālās izglītības iestādēs. Dienestam speciālistu amatos un specializētājās vienībās bruņotie spēki aicina kandidātus jau ar iegūtu 1.līmeņa augstāko izglītību IT jomā, ar 1. vai 2. līmeņa augstāko izglītību telekomunikāciju jomā, ar vidējo tehnisko izglītību autotransporta jomā, autovadītājus (B, C kategorija), kā arī kandidātus ar pieredzi transporta remonta jomā.

5) darbu komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, kā arī starptautisko operāciju rajonos: ik gadu karavīri piedalās vairākos desmitos militāro mācību ne tikai Latvijā vai citās Baltijas valstīs, bet arī citviet Eiropā un pat ASV.

6) un jautrus, arī par sevi pasmieties spējīgus dienesta biedrus. Kad tev blakus vēl pieciem cilvēkiem ir tādi paši zābaki kā tev, tā nav mode. Tā ir armija!

Aicinām pievienoties mums ne tikai Latvijā, bet arī patlaban ārvalstīs dzīvojošos. Tāpat aicinām dienestā arī tos pilsoņus, kuru dzimtā puse ir Latgale, kur nesen izveidotajā bruņoto spēku bāzē Lūznavā jau tiek veidots profesionāls Kaujas atbalsta bataljons.

Militārā karjera sākas ar pieteikšanos profesionālajam dienestam, kurai sekos atlases posms. Tajā kandidātiem būs jāveic veselības pārbaude, jākārto fiziskās sagatavotības pārbaude un psihodiagnostikas testi.

Profesionālā dienesta kandidāti atlases procesu var sākt ne tikai Rekrutēšanas un atlases centrā Rīgā, bet arī savai dzīvesvietai tuvākajā bruņoto spēku, tostarp, Zemessardzes, vienībā. Pieteikties dienestam var arī elektroniski, pieteikuma anketu aizpildot bruņoto spēku tīmekļvietnes www.mil.lv sadaļā "Rekrutēšana". Neskaidrību gadījumā zvani mums uz numuru 67137137 vai raksti uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv.