16. marta rītā nepatīkamu atgadījumu piedzīvojuši taksometra kompānijas "Panda Taxi" klienti. Viņus apkalpojušais taksometra vadītājs braucis ar neieslēgtu skaitītāju, brauciena beigās pēc klientu domām prasījis nesamērīgi augstu summu par sniegto pakalpojumu. Nesaņēmis kāroto naudas summu, viņš visus klientus piekāvis.

Viena no pasažierēm – Silva, kura braukusi ar minēto taksometru, portālam "Delfi" raksta: "Gribēju padalīties ar piedzīvojumu 16.03. pulksten 6 braucām ar "Panda Taxi" no Vecrīgas uz Ziepniekkalnu. Taksometra mašīnas Nr. bija 2934. Sākumā nepietika ar to, ka viņš nebija ieslēdzis skaitītāju un mums pieprasīja nereālu summu kā no "Panda Taxi" 10 eiro. Draudzene viņam samaksāja 5 eiro, kas ir klasiskā summa par taksometru no Vecrīgas uz Ziepniekkalnu, bet viņu tas neatturēja, lai mūs, četrus jauniešus – trīs meitenes un vienu puisi –, piekautu turpat, pie mājas pagalmā, un aizbrauktu prom."

Jauniete norāda, ka puisim rezultātā ir salauzts deguns, savukārt meitenēm – zilumi. Tāpat viņa norāda, ka cietušie izsaukuši policiju un uzrakstījuši iesniegumu. Vienlaikus jaunā sieviete pauž bažas, vai agresīvais taksometra vadītājs saņems sodu, jo arī kameras automašīnā bijušas atslēgtas.

Valsts policijā portāls "Delfi" uzzināja, ka likumsargi ir saņēmuši informāciju par notikušo un sākusi administratīvo lietvedību pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.2 panta par maznozīmīga miesas bojājuma tīšu nodarīšanu. Par to uzliek naudas sodu no 210 eiro līdz 430 eiro.

Vienlaikus policija norāda, ka ekspertīzēs noteiks konkrētu miesas bojājumu apmēru un pēc tam lems, vai nepieciešams nodarījumu pārkvalificēt.

Rīgas pašvaldības policijā, kas ir viena no institūcijām, kas galvaspilsētā uzmana taksometru darbību, portālam “Delfi” sacīja, ka konkrētajā gadījumā saskatāmi arī citi pārkāpumi, ne tikai fiziska izrēķināšanās, piemēram, skaitītāja neieslēgšana un čeka neizsniegšana.

Līdz ar to kārtības sargi šādās situācijās, kad nav ieslēgts skaitītājs, aicina pakalpojuma izmantotājus nekavējoties zvanīt Rīgas pašvaldības policijai, lai notikuma vietā būtu uzreiz iespējams pierādīt visus pārkāpumus. Tāpat policisti vienlaikus pārbaudītu, vai taksistam ir visa pārējā nepieciešamā dokumentācija.

Turklāt pašvaldības policijā norāda, ka strīda gadījumā nevajag maksāt, bet jāizsauc policija un jāgaida tās ierašanās.

Portālam "Delfi" pirmdien ar "Panda Taxi" sazināties un iegūt komentāru par notikušo neizdevās.