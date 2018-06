Valsts policija (VP) finansējumu atlīdzībai par izmeklēšanai noderīgas informācijas sniegšanu maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības atklāšanā varētu ņemt no policijas budžeta vai līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, pastāstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.

Šāda prakse ir izplatīta arī citās ES dalībvalstīs un ASV, un VP uzskata, ka minētās iespējas izmantošana varētu būtiski palīdzēt atsevišķu smagu vai sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā. Plānots, ka atlīdzību varētu piešķirt informācijas sniedzējiem, kuru dotā informācija atbildīs iepriekš kopīgi ar apsūdzības uzrādītājiem - prokuratūru, noteiktiem "informācijas nozīmīguma kritērijiem."

Viņš skaidroja, ka likumā "Par policiju" jau pastāv norma, kas paredz atlīdzības izsludināšanu, taču tā līdz šim nav tikusi izmantota, līdz ar to policijai nav prakses tās pielietošanā. Ņemot vērā, ka slepkavība notikusi īpaši bīstamā veidā un ar lielu brutalitāti, tad nolemts izsludināt atlīdzību "par informācijas sniegšanu, kas var sekmēt apsūdzības uzrādīšanu."

Likumā teikts, ka policijas darbiniekam, pildot viņam uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei, ir tiesības izsludināt un izmaksāt atlīdzību jebkurai personai par palīdzību nozieguma atklāšanā un noziegumu izdarījušo personu aizturēšanā.

Patlaban VP nepieciešams sagatavot "informācijas nozīmīguma kritērijus" pēc kuriem izsludināt atlīdzību. Padoms kritēriju sagatavošanā ir lūgts starptautiskajiem partneriem, lai apzinātu citu ES valstu praksi šādos gadījumos.

Kritēriju sagatavošanas laikā VP konsultēsies ar prokuratūru, kas uzrauga slepkavības lietu.

Trofimovs konkrētu termiņu atlīdzības izsludināšanai nenosauca, taču tam jānotiek pēc iespējas ātrāk. Ņemot vērā, ka iepriekšminētie kritēriji vēl tiek sagatavoti, tad arī atlīdzības summu pagaidām nebūtu korekti nosaukt. Finansējumu atlīdzībai varētu ņemt no VP budžeta vai arī IeM lūgs valdībai to piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Kā ziņots, Bunkus tika nošauts 30. maija rītā, kad viņš ar automašīnu brauca garām Rīgas Meža kapiem. Īsi pēc slepkavības netālu no notikuma vietas tika sadedzināta ar viltotiem valsts numuriem aprīkota automašīna, kura, visticamāk, bija saistīta ar slepkavību.