Baltkrievijā uz tiesas sola nonācis skandināvu kompānijas "Tieto" Latvijas filiāles darbinieks. Viņš maksājis kukuļus augstām amatpersonām, lai tās izvēlētos Latvijā bāzētā uzņēmuma pakalpojumus. Firma pilnībā no sava bijušā darbinieka norobežojas un sola par notikušo veikt savu izmeklēšanu, svētdien vēsta raidījums "Nekā personīga".

Baltkrievijā nedarbojas klasiskie tirgus ekonomikas principi. Lielākos uzņēmumus un arī banku sistēmu rūpīgi uzrauga valsts, skaidro raidījums. Ciešā politiskā uzraudzība tomēr nav palīdzējusi izvairīties no kāda skaļa starptautiska skandāla. 2016. gadā tika arestēta teju visa agrākā Baltkrievijas lielākās bankas "Belarusbank" spice. Jau pratināšanu laikā visi atzinušies, ka pieņēmuši kukuļus.

Pagājušā gada septembrī uz tiesas sola sēdās pirmie apsūdzētie: bankas vadītāja vietnieks Genādijs Gospodarikovs un kāda departamenta vadītājs. Par 685 tūkstoš ASV dolāru kukuļa saņemšanu viņiem piesprieda septiņus ar pus un deviņus gadus stingrā režīma kolonijā.

Oktobrī ar astoņiem gadiem cietumā notiesāja "Belarusbank" izpilddirektoru. Viņš bija saņēmis 94 tūkstošu ASV dolāru lielu kukuli. Tobrīd nebija skaidrs, kas ir kukuļa maksātājs un par ko aizliegtie maksājumi veikti.

Skaidrību ieviesa tiesa, kas sākusies šogad janvārī. Tajā tiesā vēl divus korupcijas skandāla dalībniekus. Viens no viņiem ir Latvijas pilsonis. Viņš strādājis IT kompānijā "Tieto Latvia", kas ir liela Somijā bāzēta koncerna meitas firma. Tā izstrādā dažādas datorprogrammas, informācijas sistēmas, ko savā darbā izmanto bankas un uzņēmumi daudzviet pasaulē.

Kā liecina tiesas materiāli, tiesājamie ir "Tieto Latvia" pārdošanas vadītājs Nikita Melņikovs un bijušais Baltkrievijas atvērto akciju sabiedrību "Banku apstrādes centrs" vadītājs. Šo institūciju izveidojušas Baltkrievijas bankas. Tās uzdevums bija centralizēti uzraudzīt dažādus iepirkumus un darījumus, ko bankas slēdza. Zubarevs bija tas, kurš piekukuļoja komercbanku cilvēkus, lai tie iepirktu pakalpojumus, programmas un iekārtas no konkrētiem jau iepriekš sarunātiem uzņēmumiem.

Baltkrievijas tiesā prokurora publicētie materiāli atklāj kukuļošanas shēmu. Atvērtās akciju sabiedrības "Banku apstrādes centrs" vadītājs Zubarevs 2011. gadā ieradies Rīgā, kur viņu sagaidījis apsūdzētais "Tieto Latvia" darbinieks Meļņikovs. Kā pirms četrām dienām tiesā izteicās Zubarevs, no kompānijas "Tieto Latvia" viņš esot saņēmis piedāvājumu, no kura nespēja atteikties.

Baltkrievu baņķieris aizvests uz kādu komercbanku, kur uz viņa vārda noformēta ofšorkompānija Skotijā. "Uz papīra" ar šo firmu "Tieto Latvia" esot bijis noslēgts sadarbības līgums par konsultāciju saņemšanu. Meļņikovs baltkrievu sadarbības partnerim e-pastā sūtījis dokumentus par it kā sniegtajiem pakalpojumiem. Zubarevs tos izdrukājis, parakstījis un personīgi atdevis Meļņikovam, satiekoties Minskā vai arī Rīgā.

Šādi Zubarevs no Meļņikova kukuļos saņēmis 2,262 miljonus eiro. Kā liecina lietas materiāli, kukuļa apjoms sasniedzis ap 20% no visu darījumu apjoma. Zubarevs par kukuļos saņemto naudu nopircis jaunu "Mercedes" automašīnu un māju Ungārijā netālu no Balatona ezera.

Kā raksta vietējais baltkrievu laikraksts "BelGazet", diez vai 32 gadus vecais "Tieto" pārdošanas menedžeris no Latvijas nepilnus 2,3 miljonus eiro samaksājis no savas kabatas. Neatbildēts paliek jautājums, kā šim darbiniekam bija izdevies panākt, ka lielas starptautiskas kompānijas grāmatvedība regulāri veikusi apjomīgus maksājumus uz Baltkrievijas baņķiera firmas kontu par fiktīviem pakalpojumiem.

Bijušajam "Tieto" darbiniekam draud cietumsods no diviem līdz septiņiem gadiem. "Tieto Latvia" līdz šai nedēļai klusēja un publiski nebija izteikusies, ka tās darbinieks jau kopš 2016. gada atrodas Baltkrievijas cietumā un iejaukts kukuļdošanas skandālā. Tikai pēc tam, kad par to sāka rakstīt baltkrievu prese, uzņēmums publicēja preses relīzi. Tajā pateikts, ka tiesājamais vairs nav viņu darbinieks un firmai ar kukuli neesot nekāda sakara.

Kā liecina Iepirkumu uzraudzības biroja datu bāze, IT kompānija "Tieto Latvia" aktīvi piedalījusies valsts un pašvaldību rīkotajos iepirkumos Latvijā. No 2015. gada uzņēmums uzvarējis vismaz 35 iepirkumu konkursos un sarunu procedūrās. Noslēgto līgumu kopējā summa ir nedaudz virs 4,7 miljoniem eiro, liecina raidījuma apkopotā informācija.