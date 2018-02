Bičkovičs prokuroriem iesaka stingrāk izvērtēt protestu iesniegšanu AT

Foto: DELFI

Prokuroriem vajadzētu vairāk uzmanības pievērst protestu iesniegšanai kasācijas instancē, izvērtējot to pamatotību, jo skaitļi liecina, ka aptuveni puse no prokuroru protestiem neatbilst kasācijas saturam, prokuratūras gada pārskata sanāksmē trešdien sacīja Augstākās Tiesas (AT) priekšsēdētājs Bičkovičs.