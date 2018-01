Izsaukumu VUGD saņēmis pulksten 17. Informācija liecinājusi, ka deviņstāvu dzīvojamā mājā jūtams sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatējuši, ka otrā stāva dzīvoklī deg elektroierīces piecu kvadrātmetru platībā.

No piedūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji izglābuši cilvēku, kurš bija cietis, un nodevuši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.

Ugunsgrēks likvidēts pulksten 17.41.

Savukārt pulksten 19.40 VUGD saņēmis izsaukums uz Ērgļu novada Ērgļu pagastu, kur ugunsgrēks izcēlies vienstāvu dzīvojamā mājā. Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatējuši, ka gar koka mājas jumta konstrukcijām un segumu nāk dūmi un deg mājas bēniņi 15 kvadrātmetru platībā.

No piedūmotās ēkas izglābts cilvēku, kurš bija cietis un nodots NMPD mediķiem.

Pulksten 21.53 ugunsgrēks likvidēts.

Savukārt pulksten 20.11 ugunsdzēsēji steigušies uz Tērauda ielu Liepājā, kur bija redzamas liesmas un dūmi. Jau notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatējuši, ka ar atklātu liesmu deg divstāvu koka māja. Pirms VUGD ierašanās pieci cilvēki bija evakuējušies no ēkas, bet policijas darbinieki no piedūmotajām telpām izglābuši divus cilvēkus.

Ugunsdzēsēji no ēkas otrā stāva izglābuši vēl divus cilvēkus, kuri bija cietuši, un nodevuši viņus NMPD mediķiem. Tāpat ugunsdzēsēji no pirmā stāva evakuējuši piecus cilvēkus, suni un kaķi.

Pulksten 00.19 paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks likvidēts. VUGD aplēses liecina, ka kopējā degšanas platība bija 80 kvadrātmetri.

Pulksten 21.15 ugunsdzēsēji steigušies uz Kalsnavas ielu Rīgā, kur ugunsgrēks izcēlies deviņstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ēkas septītajā stāvā deg dzīvoklis 30 kvadrātmetru platībā.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējušies desmit cilvēki. Ugunsdzēsēji no piedūmotās ēkas izglābuši 12 cilvēkus. No viņiem viens bija cietis un nodots NMPD mediķiem.

Paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks likvidēts pulksten 23.15.