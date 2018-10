Trešdien, 10. oktobrī, pulksten 14 Rīgas pašvaldības policijas Kurzemes pārvaldes darbinieki saņēmuši informāciju par kādu Imantas izglītības iestādes audzēkni, kurš atnācis uz skolu ar ieroci, informēja pašvaldības policijā.

Uz norādīto mācību iestādi nosūtīta tuvākā Rīgas pašvaldības policijas autopatruļa. Kārtības sargi pie skolas ieejas sastapuši policisti, kas ikdienā pie mācību iestādes nodrošina sabiedrisko kārtību. Kopīgi apsekota izglītības iestāde un atrasts aprakstam atbilstošs puisis.

17 gadus vecais jaunietis parādījis, ka viņam pie sāniem piestiprināta ieroča maksts, kurā atradusies militārās simulācijas spēles "airsoft" pistole. Puisis pavadīts līdz policijas operatīvajam transportlīdzeklim.

Jaunietis kategoriski noliedzis liecinieku sniegtās liecības par to, ka viņš izglītības iestādē esot ieroci izņēmis no maksts, rādījis citiem audzēkņiem un vairākas reizes pārvilcis ieroča aizbīdni. Tāpat viņš apgalvojis, ka pēc skolas plānots treniņš ar ieroci, tāpēc to laika taupības nolūkos paņēmis uz skolu.

Turpmāko procesuālo darbību veikšanai uz notikuma vietu izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri izņēmuši ieroci un vērtēs jaunieša atbildību.