Raidījumam zināms, ka iepirkumā, kurā līgums parakstīts ar SIA "Vlakon", bijuši būtiski pārkāpumi. Piemēram, iepirkumā grozīts dokumentu saturs. To varējuši paveikt vien Udalovas vadībā strādājošie LAU Publisko iepirkumu departamenta speciālisti.

2016. gadā ar "Vlakon" parakstītais līgums paredzēja, ka trīs gadu garumā uzņēmums piegādās ceļu labošanai nepieciešamo šķembu maisījumu. Tas kļuva par lielāko iepirkumu LAU vēsturē, "Vlakon" piedāvājumam izrādoties visizdevīgākajam piecu pretendentu vidū.

Taču vēlāk "Vlakon" piedāvātā summa no iepirkuma dokumentiem pazudusi, norāda raidījums, kura rīcībā nonākusi nolikuma projekta sākotnējā versija un noslēgtais līgums. Gala versijā no teksta ir pazudis teikums par preces cenu, dodot iespēju uzņēmējam to brīvi noteikt.

Raidījums lēš, ka "Vlakon" par labu mainītā līguma redakcija par 277 tūkstošiem eiro pārsniedz konkursā piedāvāto darījuma summu. Turklāt līguma izmaiņas neesot apspriestas ne LAU valdē, ne iepirkumu komisijā, uzsver "Nekā personīga".

"Nekā personīga" atkārto jau izskanējušu informāciju, ka KNAB kratīšanu veicis LAU Publisko iepirkumu departamenta jurista Jāņa Padēla darbavietā. Kopā ar Padēlu departamenta direktores Udalovas pakļautībā strādājusi arī Evija Rikveile, kura bijusi atbildīga par "Vlakon" iepirkumu.

Lai gan Udalova nav bijusi iepirkuma komisijā, kas lēma par līgumu ar "Vlakon", viņa LAU valdes locekles amatu apvienojusi ar darbu iepirkumu departamentā tieši tad, kad pēc KNAB domām, notikusi "Vlakon" līguma teksta grozīšana.

Pēc uzņēmuma padomes ierosinājuma Udalovai departamenta vadību vairs neuzticēja. "Sēžot uz diviem krēsliem lēmumu objektīvi pieņemt nevar. Par to, kā ir pieņemti lēmumi, es domāju, lai vērtē tiesībsargājošās iestādes. Es nekomentēšu, par ko vispār ir runa, un kāda ir kopējā situācija," raidījumam skaidro LAU padomes priekšsēdētājs Uldis Reimanis.

Firmu "Vlakon" tulko kā saīsinājumu no vārda un uzvārda Vladimirs Kononovs, akcentē "Nekā personīga'. Kononovs vēl līdz pagājušā gada augustam bija LAU valdes priekšsēdētājs.

Uzņēmumu reģistra dati liecina, ka "Vlakon" īpašniece ir uzņēmēja Aļona Kozule. Taču īstais saimnieks ir viņas vīrs Andris Kozulis. Abi raidījumam stāsta, ka firmu nopirkuši 2000. gadā. Savulaik Pērtnieku karjers darbojās zem sestās ceļu remonta būves daļas, kuru vadīja tieši Kononovs. "Nekā personīga" pirms vairākiem gadiem nebrīdinot piebrauca pie firmas "Vlakon", kuras telpās sastapa Kononovu.

Kononovs arīdzan parakstījis "Vlakon" deviņu miljonu iepirkuma līgumu. Kad Kononovs uzturētāju pamata, LAU līgumu lauza. Iemesls – kavējas materiālu piegādē. Taču uzņēmumam samaksāti trīs miljoni eiro.

Kononovs pēc darba LAU sāka strādāt AS "Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca". Tā pastarpināti pieder igauņu miljonāram Oļegam Osinovskim, kuru Latvijā tiesā par kukuļdošanu. Raidījums vēsta, ka pagājušajā otrdienā Kononovs atcelts no šī amata.

Osinovskis jau divus gadus ir Udalovas dzīvesbiedrs. Ar igauni saistīti uzņēmumi jau iepriekš uzvarējuši dažādos LAU iepirkumos. Piemēram, par bitumena emulsijas piegādi par 4,5 miljoniem eiro LAU slēdza līgumu ar Igaunijas uzņēmumu "Eldore group", kam pašam savas ražotnes nav Pirms amata atstāšanas Kononovs līgumu ar "Eldore group" pagarināja līdz pat 2019. gada 20. jūnijam.

KNAB priekšnieks Jēkabs Straume neatklāj, vai izmeklēšana sākta pret Kononovu un Udalovu. "Kriminālprocess ir sākts 2018. gadā par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgos nolūkos un otrs ir par krāpšanu personu grupā. Vienīgais, ko procesa virzītājs ir ļāvis izpaust – visas ir personas, pret kurām sākts kriminālprocess. Citi statusi nav," raidījumam teica Straume.

Vēstīts, ka 4. aprīlī KNAB veicis kratīšanu LAU. Likums nosaka, ka kratīšanu var veikt tikai tad, ja sākts kriminālprocess.

Vēl pirms kratīšanas atlūgumu uzrakstījusi LAU valdes locekle Udalova. Viņa to darījusi pēc pašas vēlēšanās, skaidrojot lēmumu ar personīgiem iemesliem, proti, viņas attiecībām ar Osinovski.

Lūgta komentēt KNAB kratīšanu LAU, Udalova teica, ka ir par to dzirdējusi, taču viņai nav informācijas, kas liecinātu, ka kratīšana varētu būt saistīta ar viņas darbību uzņēmumā.