Trešdien, 27. jūnijā, lidostas "Rīga" robežkontroles punktā identificēti četri Latvijas pilsoņi, ko meklē Valsts policija, informē Valsts robežsardze.

Starp aizturētajiem vīriešiem ir viens 1983. gadā dzimis no Larnakas ieceļojošs Latvijas pilsonis, 1985. gadā dzimis no Londonas un 1974. gadā no Dublinas ieceļojošs valsts piederīgais. Tāpat arī 1996. gadā uz Dublinu izceļojošs Latvijas pilsonis.

Visi meklētie vīrieši aizturēti un nodoti Valsts policijas amatpersonām.

Tāpat 27. jūnijā ieceļošana Latvijā liegta astoņiem ārzemniekiem. Grebņevas robežkontroles punktā ieceļot Latvijā liegts pieciem Krievijas un trīs Senegālas pilsoņiem, kuriem nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas. Šīs personas nogādātas atpakaļ izceļošanas valstī.

Savukārt uzturēšanās nosacījumus pārkāpuši seši ārvalstnieki. Terehovas un Lidostas "Rīga" robežkontroles punktā pārkāpjam uzturēšanās nosacījumus konstatēti divi Kirgizstānas, kā arī pa vienam no Armēnijas, Turcijas, Uzbekistānas un Krievijas pilsonim. Personām nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas, vai arī pārsniegts vīzā noteiktais uzturēšanās laiks Šengenas zonas valstīs. Personas, izņemot Turcijas pavalstnieci, sauktas pie administratīvās atbildības.

27. jūnijā no valsts liegts izceļot vienai Latvijas pilsonei un vienai nepilsonei. Zilupes robežkontroles punktā kādai Latvijas nepilsonei nav bijusi ceļošanai ārpus Šengenas zonas derīga pase. Savukārt lidosta "Rīga" robežkontrolē kādai Latvijas pilsonei nebija derīga ceļošanas dokumenta.