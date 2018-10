Tiesai nodota krimināllieta, kurā pie atbildības par blēdīšanos ar pievienotās vērtības nodokļa nomaksu sauktas astoņas personas, portāls "Delfi" uzzināja prokuratūrā.

Personas sauktas pie atbildības par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un valsts budžeta līdzekļu izkrāpšanu lielā apmērā, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā, kas izdarīta organizētu personu grupā.

Personas organizētā grupā, kurā darbojās arī kāda SIA valdes loceklis, atbilstoši iepriekš sadalītiem pienākumiem, izmantojot organizētās grupas izveidotu fiktīvu darījumu ķēdi, Valsts ieņēmumu dienestā (VID) deklarēja faktiski nenotikušus darījumus ar grupas kontrolē esošajiem faktisku saimniecisko darbību neveicošajiem uzņēmumiem. Tādā veidā grupa izvairījusies no PVN nomaksas 402 434,14 eiro apmērā.

Sešiem organizētās grupas dalībniekiem apsūdzība celta arī par valsts budžeta līdzekļu izkrāpšanu lielā apmērā, izmantojot grupas kontrolē esošus piecus faktisku saimniecisko darbību neveicošos uzņēmumus, uz viltotu dokumentu pamata deklarējot tiesības uz PVN pārmaksas atmaksu no valsts budžeta. Kopumā tādā veidā no valsts budžeta izkrāpti 416 955,35 eiro. Tāpat apsūdzības celtas arī par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu patiesā rakstura un piederības slēpšanu. Proti, par valsts budžetā neiemaksātā PVN un no valsts budžeta nepamatoti atmaksātā PVN slēptu nodošanu organizētās grupas kontrolēto uzņēmumu rīcībā uz fiktīvu dokumenta pamata, veicot finanšu līdzekļu pārskaitījumus grupas kontrolēto uzņēmumu banku kontos.

Savukārt divas personas sauktas pie kriminālatbildības arī par uzņēmumu bankas kontu internetbankas datu nodošanu organizētās personu grupas rīcībā, dodot iespēju grupas dalībniekiem prettiesiski izmantot SIA izsniegtos maksāšanas līdzekļus, piekļūt uzņēmumu bankas kontiem un veikt finanšu līdzekļu pārskaitījumus uzņēmumu kontos.

Apsūdzētie pie kriminālatbildības saukti pēc Krimināllikuma 218. panta trešās daļas, 177. panta trešās daļas, 195. panta trešās daļas, un 193.1 panta pirmās daļas.

Lieta izskatīšanai nosūtīta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.