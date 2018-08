Trešdienas vakarā ugunsdzēsēji steigušies uz daudzīvokļu māju Jūrmalā, kur kādā no dzīvokļiem bija jūtams sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka vienā no dzīvokļiem deg dīvāns.

Ugunsgrēkā cietis viens cilvēks, kurš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, meža zemsedze, sadzīves mantas, vieglā automašīna, mikroautobuss, kravas automašīna, bēniņu siltumizolācija, divi šķūņi un trīs gadījumos bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.

Palīdzot bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem dzīvniekiem, glābēji Garajā ielā Rīgā un Carnikavas novada Mežciemā no kokiem nocēla kaķus, Tukuma novada Irlavas pagastā atbrīvoja striķī sapinušos stārķi, Stopiņu novada Ulbrokā atbrīvoja makšķerauklā sapinušos gulbi, bet Rojā no šahtas izcēla putnu, kas saviem spēkiem nespēja no tās izkļūt.

Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 46 izsaukumus – 17 uz ugunsgrēku dzēšanu un 23 uz glābšanas darbiem, bet seši no izsaukumiem bija maldinājumi.