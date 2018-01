Izsaukumu uz notikuma vietu ugunsdzēsēji saņēmuši pulksten 21.14. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka devītā stāva dzīvoklī deg elektrības sadales skapis piecu kvadrātmetru platībā.

Pirms VUGD ierašanās no piedūmotā dzīvokļa evakuējās divi cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pulksten 22.54 ugunsgrēks likvidēts.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēmis 46 izsaukumus – 10 uz ugunsgrēku dzēšanu un 25 uz glābšanas darbiem, bet 11 no izsaukumiem bija maldinājumi. Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās dzēst arī degošus atkritumus, elektrības instalācijas, elektrības sadales skapi, vieglo automašīnu, sienu un durvis, šķūni un sodrējus ēkas dūmvadā.

Pulksten 12.55 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Lāčplēša ielu Liepājā, kur ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka no otrā stāva logiem nāk dūmi un tajā deg gāze no gāzes balona, griesti un sadzīves mantas viena kvadrātmetra platībā. No piedūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji glābēji izglāba vienu cilvēku. Pulksten 14.06 ugunsgrēks tika likvidēts.

Trešdien Rūpniecības ielā Ventspilī ugunsdzēsēji glābēji no upes izcēla noslīkušu cilvēku, kuru nodeva Valsts policijas darbiniekiem.

Savukārt, palīdzot nelaimē nonākušiem dzīvniekiem, ugunsdzēsēji Sarmas ielā Jelgavā no ventilācijas lūkas izcēla kaķi, kurš saviem spēkiem nespēja tikt laukā.