Kukuļņemšanā apsūdzētajam bijušajam Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonai Vladimiram Vaškevičam pagaidām nav izdevies tiesā iesūdzēt Saeimas deputātu Kārli Seržantu (ZZS) saistībā ar viņa izteikumiem, ka, iespējams, ārstu atzinumi par Vaškeviča veselības stāvokli varētu būt apmaksāti un viltoti.

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šonedēļ pieņēmusi lēmumu "par pieteikuma uzskatīšanu par neiesniegtu". Tiesa pieteikumā bija konstatējusi trūkumus, kuri bija jānovērš, taču tas norādītajā termiņā netika izdarīts.

Iepriekšminētais gan neliedz Vaškevičam iesniegt jaunu prasību tiesā.

Jau ziņots, ka pieteikumā tiesai Vaškevičs norādījis, ka vēlās saņemt publisku atvainošanos no Seržanta, taču nelūdz naudas kompensāciju.

Vaškevičs iepriekš bija nosūtījis vēstuli Seržantam, lūdzot atvainošanos un prasot atsaukt minētos izteikumus.

Vaškevičs no savas puses vēstulē Seržantam pauda, ka parlamentārieša izteikums esot pilnīgi nepamatots un, ka ar šiem vārdiem deputāts esot aizskāris viņa godu un cieņu, "faktiski apsūdzot mani Austrijas medicīnisko darbinieku un tiesībsargājošo institūciju darbinieku piekukuļošanā".

Vaškevičs norādīja, ka šī situācija ir izveidojusi diskomfortu attiecībās ar ārstniecības darbiniekiem, kas esot atspoguļojies viņa veselības stāvoklī. Tāpat viņš pauž, ka, nesekojot atsaukumam, būs spiests vērsties tiesā ar civilprasību par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu.

Savukārt Seržants atbildē Vaškevičam norāda, ka nav neko paziņojis apgalvojuma formā, kā arī nav minējis konkrētus datus, tāpēc šis izteikums nav vērtējams kā ziņa. Atsaucoties uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma atziņām par to, ka vārda brīvība ir ļoti svarīga ikvienai personai, reizē īpaši svarīga tā ir vēlētiem tautas priekšstāvjiem, kuru izteiksmes brīvība ir sevišķi aizsargājama, kā arī, minot citus argumentus, Seržants norāda, ka viņam nav iemesla atsaukt savu viedokli un "vēl jo vairāk publiski jums atvainoties".

Austrijas centrālās prokuratūras Ekonomisko un koruptīvo noziegumu daļas preses pārstāve Ingrīda Mašla-Klauzena iepriekš informēja, ka Vaškeviča veselības stāvoklis liedz viņam apmeklēt tiesas sēdes, kā arī izslēdz jebkāda veida transportēšanu, tādējādi padarot izdošanu uz Latviju neiespējamu.

TV3 raidījums "Nekā personīga" iepriekš vēstīja, ka apgalvojumi par Vaškeviča it kā slikto veselības stāvokli varētu būt meli, jo bijušā likumsarga aizstāvībai paredzētās filmas "Neērtais Vaškevičs. Uzbrukums valstij" veidotāji redzējuši, ka viņš tēlo.

"Nekā personīga" toreiz vēstīja, ka Vaškeviča aizstāvībai tapušās filmas "melnie" materiāli rāda, ka liela daļa ekspertu runā no priekšā uzrakstītiem tekstiem un Austrijas ārsts Davids Visoki patiesībā ir Vaškeviča ģimenes draugs. Piemēram, melnajos materiālos ir kadri, kā Vaškeviča dzīvesbiedre Ināra Vilkaste palīdz Vaškevičam iekārtoties ratiņkrēslā. Vaškevičs nerunā, bet sazinās ar zīmēm, savukārt fonā dzirdama filmēšanas grupa, kas liek epizodi vairākkārt pārfilmēt, jo Vaškevičs kustas pārāk ātri un pārāk patstāvīgi. Kādā epizodē Vaškevičs brīvi pieceļas no ratiņkrēsla, lai aizvērtu durvis, lai arī iepriekš viņam it kā bijusi palīdzība, lai iesēstos krēslā.