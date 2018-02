Policija informē, ka, patrulējot Vecmīlgrāvja rajonā, VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu iecirkņa amatpersonas pamanīja kādu aizdomīgu vīrieti, kurš uzvedās neadekvāti. Likumsargiem šķita, ka šis vīrietis atrodas apreibinošo vielu iespaidā.

Kad policisti piegāja pie aizdomīgā vīrieša un mēģināja uzsākt sarunu, viņš metās bēgt.

Vīrietis ieskrēja kādas daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpā, kur nonāca strupceļā. No kabatas viņš izvilka pulverveida vielu, kuru centās izbārstīt un pilnībā no tās atbrīvoties. No otras kabatas vīrietis izvilka gāzes ieroci, ar kuru centās sašaut vienu no policistiem. Pateicoties policistu profesionālajai rīcībai, vīrieti izdevās aizturēt un neviens netika savainots, uzsver VP.

Likumsargi vīrieti aizturēja un nogādāja iecirknī. Ekspertīzes rezultātā tika noskaidrots, ka pulverveida viela, no kuras aizturētais centās atbrīvoties, ir apmēram 5,6 grami ciklopropilfentanila. VP piebilst, ka ar 5,6 gramiem šīs narkotiskās vielas pietiek 56 devām.

Saistībā ar notikušo uzsākti divi kriminālprocesi. Viens no tiem par narkotisko un psihotropo vielu glabāšanu lielā apmērā/ Likums par to kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Otrs process sākts par pretošanos varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai, ja tā izpilda tai uzliktos dienesta pienākumus. Likums par šādu nodarījumu kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai arī piespiedu darbu, vai naudas sodu.

1982. gadā dzimušais aizturētais jau vairākas reizes nonācis policijas redzeslokā par līdzīgiem noziegumiem, informē VP.

23.februārī aizturētajam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

VP atzīmē, ka ciklopropilfentanils parasti tiek tirgots personām, kuras vēlas iegādāties heroīnu. Pircēji, protams, netiek informēti, ka tas nav heroīns. Līdz ar to bieži notiek pārdozēšana, jo fentanila grupas vielas ir daudz spēcīgākas par heroīnu.