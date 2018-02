Veicot virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību, kā arī sadarbojoties ar Igaunijas tiesībaizsardzības iestādēm, tika noskaidrots, ka personas, pret kurām lūgts uzsākt kriminālvajāšanu, organizēja fiktīvu darījumu ķēdes, radot priekšstatu, ka darījumi izmantoti saimnieciskās darbības nodrošināšanai, proti, cementa iegādei.

Noziedzīgo darbību īstenošanai tika izmantoti Latvijā reģistrēti uzņēmumi, kas it kā nodrošināja cementa iegādi uzņēmumam Latvijā, bet patiesībā saimnieciskās darbības nodrošināšana, cementa iegāde tika veikta no sadarbības partnera Igaunijā.

Rezultātā, minētais reāli strādājošais uzņēmums VID apzināti iesniedza nepatiesas ziņas par veiktajiem darījumiem un uzrādīja fiktīvus darījumus un grāmatvedības dokumentus.

Noziedzīgo darbību rezultātā, uzņēmums samazināja valsts budžetā maksājamā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmēru un nelikumīgi ieguva tiesības veikt PVN priekšnodokļa atskaitīšanu par faktiski nenotikušiem darījumiem, tādejādi radot zaudējumus valsts budžetam 1 035 518,88 eiro apmērā.

Kriminālprocess uzsākts 2017.gadā pēc Krimināllikuma 218.panta 2.daļas.

Likums par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai arī piespiedu darbu, naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.