Pirmdienas vakarā Rīgā pagaidām nenoskaidrots vīrietis, ar nazi piedraudot degvielas uzpildes stacijas darbiniekam, no kases nolaupījis naudu.

Likumsargu rīcībā esošā informācija liecina, ka noziegumam bijuši daudzi aculiecinieki, kuri notikušajā ir nolūkojušies, bet nav atbilstoši reaģējuši, izsaucot policiju.

Valsts policija aicina atsaukties visus notikušā aculieciniekus, kā arī ikvienu, kurš atpazīst video redzamo aizdomās turēto vīrieti vai zina viņa iespējamo atrašanās vietu.

Informēt policiju iespējams zvanot pa tālruņa numuriem 25496804, 67030630 vai 110.

20. augusta vakarā policija saņēma izsaukumu no kādas degvielas uzpildes stacijas, kas atrodas Rīgā, Valdemāra ielā, darbiniekiem, par pirms brīža izdarītu laupīšanu.

Notikuma vietā ieradās Rīgas Brasas iecirkņa policisti, kuri noskaidroja, ka pulksten 20.41 degvielas uzpildes stacijas kioskā ir ienācis pagaidām nenoskaidrots vīrietis, aizgājis otrā pusē kasei, no mugurpuses satvēris kasieri, izvilcis nazi un, pielikdams to kasierim pie kakla, prasījis to atvērt.

Rezultātā vīrietis nolaupījis 276 eiro un aizbēdzis.

Laupītājs bija ģērbies zilā t-kreklā, sportiska stila melnā vestē, melnās biksēs, zilos apavos un cepurē ar nagu.

Noziegumam bijuši vairāki aculiecinieki – veikala apmeklētāji, kuri notikušajā nolūkojušies, bet nav atbilstoši reaģējuši, izsaucot policiju.

Šobrīd saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess, un ļaundara identitātes noskaidrošanai ir ļoti nepieciešamas iedzīvotāju liecības.

Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus notikušajai laupīšanai, kā arī personas, kuras atpazīst video redzamo aizdomās turēto vīrieti vai zina viņa iespējamo atrašanās vietu.