Pirmdienas pēcpusdienā, atpūšoties pie ūdenstilpnes Viļānu novadā, divi cilvēki nesekmīgi mēģināja to pārpeldēt – aculieciniekiem izdevās krastā nogādāt vienu no viņiem, bet otru ūdenslīdēji atrada apmēram 30 metrus no krasta zem ūdens. Glābēji noslīkušo cilvēku izcēla krastā un mediķi konstatēja viņi nāvi, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ( VUGD ) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas pārstāve Inta Palkavniece.