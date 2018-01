Glābēji atgādina, ka ledus ir trausls un ielūzt tajā pavisam vienkārši var ne tikai makšķernieki, bet arī cilvēki, kas, piemēram, pastaigājas vai slidinās pa ledu.

Ik gadu ziemas periodā vairāki desmiti cilvēku ielūzt ledū un noslīkst – pagājušajā ziemas periodā tika izcelti 20 noslīkuši cilvēki un izglābti 13 cilvēki uz ledus. Šogad glābēji jau vairākkārt ir steigušies palīgā cilvēkiem, kuriem uz ledus notikusi kāda nelaime vai nepieciešama palīdzība.

Pirms nedēļas Ilūkstes novada Dvietes pagastā divi cilvēki bija slidojuši uz ledus un ielūzuši, bet par laimi cilvēkiem izdevās izkļūt krastā pašu spēkiem.



19. janvārī pulksten 11.21 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Ķengaraga ielu Rīgā, kur Daugavā pie Dienvidu tilta pa ledu bija pastaigājies cilvēks un ielūzis. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka apmēram 80 metrus no krasta atrodas ledū ielūzis cilvēks – izmantojot glābšanas dēli, ugunsdzēsēji glābēji nogādāja cilvēku krastā un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

VUGD norāda, ka ledus sega uz ūdenstilpnēm neveidojas vienmērīgi – tā ir biezāka pie krastiem, bet ūdenstilpnes vidū var būt plāna. Līdzās tam ledus būs plānāks arī vietās, kur ir straume, zemūdens avoti, pietekas, niedres, pie tiltu pārvadiem. Turklāt vietām sasnigusī sniega sega var veidot mānīgu priekšstatu par to, ka ledus ir izveidojies pietiekami biezs, lai noturētu cilvēka svaru.

Gadījumā, ja gadās ielūzt ledū: skaļi jāsauc palīgā un nekavējoties ir jāzvana uz 112, jācenšas saglabāt miers. Lai palīdzētu, ielūzušajam jātuvojas rāpus vai guļus, netuvojoties līdz pašai ielūzuma vietai.





Ielūzušajam apmēram no divu līdz piecu metru attāluma jāpamet aukla, garš koks vai kāds cits priekšmets. Ja glābēji ir vairāki, jāievēro, ka vienam no otra jāatrodas divu līdz trīs metru attālumā. Izvelkot cietušo uz ledus vai pašam izkļūstot uz ledus, rāpus jāvirzās prom no bīstamās vietas līdz krastam.





Lai sekmīgi izkļūtu no ledus, makšķernieki ir aicināti līdzi ņemt dažādus palīglīdzekļus – ledus irbuļus vai āķus, ar kuru palīdzību var ieķerties ledū un tādējādi izvilkt sevi ārā. Līdzās tam, pilns makšķerēšanas tērps, kuram ir peldfunkcija, vai glābšanas veste ļaus pēcielūšanas ledū peldēt pa ūdens virsu.

VUGD aicina iedzīvotājus nedoties uz ledus, jo tas ir bīstami un var apdraudēt cilvēka veselību un dzīvību!

VUGD aicina nepaiet vienaldzīgi garām, ja redzat, ka bērni vai pusaudži slidinās pa nedrošo ledu – brīdiniet viņus par bīstamību, bet, ja pamanāt, ka cilvēki ir aizgājuši pārāk tālu no krasta un var rasties problēmas atgriezties atpakaļ, kā arī, ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties zvaniet 112.

Šo trešdien, 17. janvārī, VUGD saņēma informāciju par to, ka Skrundas novadā kāds cilvēks bija devies uz Ventas upi makšķerēt un, iespējams, ielūzis ledū, jo nav atgriezies. Notikuma vietā tika atrasti bez uzraudzības atstāti makšķerēšanas piederumi un pārbaudīta vieta, kur cilvēks varētu būt ielūzis. Ugunsdzēsēji glābēji todien un arī nākamajā dienā pārmeklēja upes akvatoriju, bet noslīkušu cilvēku neatrada. Zemūdens meklēšanas darbus apgrūtināja lielā straume un sliktā redzamība zem ūdens.