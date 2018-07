Viņš skaidroja, ka no Pabrika sagaida, ka viņš "stāvēs un kritis" par apvienības programmu un idejām, kā arī to, ka Pabriks būs neuzveicams priekšvēlēšanu debatēs. Viņš uzsvēra, ka lēmums par premjera kandidātu izvirzīt Pabriku bijis vienprātīgs.

Pēc viņa domām, premjeram jābūt tādam, kas vieno un stiprina gan apvienību, gan Latvijas sabiedrību. "Viņam jābūt tādam, kurš ir spējīgs vairot uzticēšanos un būvēt tiltus pār etniskām, sociālām un ideju plaisām, uzrunāt plašu sabiedrību un iemantojis uzticēšanos ar saviem darbiem. Viņam jābūt tādam, kurš stāvēs liberālisma un demokrātijas sardzē, laikā kad Latvijā, Eiropā un pasaulē vērojams konservatīvisma un agresīva populisma paisums," sacīja Pavļuts.

Pabriks tikmēr norādīja, ka apvienībai sabiedrībai ir jāatgādina, ka "Attīstībai/Par!" ir jauns politisks spēks, kurā no visiem jaunajiem politiskajiem spēkiem ir visvairāk jaunu, gudru, zinošu un spējīgu cilvēku. "Esam tie, kas iestājas par liberālām un demokrātiskām vērtībām. Dažās sabiedrības daļās vārds liberāls varbūt tiek uztverts kā kaut kas svešs, taču šie cilvēki alojas," sacīja eiroparlamentārietis.

Pēc viņa domām, partijai būs jāiestājas par divām vērtībām - taisnīgumu un brīvību. Latvijas novados, sadzīvē un politikā netaisnības esot daudz, norādīja Pabriks. Viņš kā prioritātes nākamajā valdībā minēja veselības aprūpi un izglītību.

"Ar ko strādāsim kopā? Ir fundamentālas lietas, par kurām nav vajadzīgs nekāds paraksts par nesadarbošanos. Ir pašsaprotami, ka neiesim koalīcijā ar "Saskaņu" un Latvijas Krievu savienību. Šīs partijas nav orientētas sociāldemokrātiski, šķautne ir pavisam cita. Neticu šīm partijām un man nepatīk arī korupcija Rīgas domē," teica premjera amata kandidāts.

Kā liecina arhīvā pieejamā informācija, Pabriks savas politiskās karjeras laikā nomainījis vairākas partijas. 8. Saeimas vēlēšanās viņš startēja no Tautas partijas saraksta. 2007. gadā viņš šo partiju pameta, bet 2009. gadā kļuva par partijas "Sabiedrība citai politikai" valdes locekli. 10. Saeimas vēlēšanās viņš startēja no apvienības " Vienotība" saraksta un vēlāk kļuva par "Vienotības" valdes locekli. 2018. gada jūnijā viņš paziņoja par izstāšanos no partijas "Vienotība" un pievienošanos apvienībai "Attīstībai/Par!".

Savulaik "Vienotība viņu nominēja Ministru prezidenta amatam. Pēc Ministru prezidenta Valda Dombrovska (V) atkāpšanās viņš divas reizes tika nominēts premjera amatam, taču Valsts prezidents Andris Bērziņš abas reizes Pabrika kandidatūru noraidīja.